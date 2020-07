Kiels Verwaltung sucht euch!

2

Kiel geht neue Wege und möchte insbesondere junge Hochschulabsolvent*innen für verschiedene Bereiche in der Stadtverwaltung werben. 25 Stellen warten darauf, von euch besetzt zu werden



„Wir suchen Talente!“ Stadtrat und Personaldezernent Christian Zierau weiß, dass sich die Verwaltung in einer Transformation befindet und es neue Formate und Impulse braucht. Von der Idee bis zur Umsetzung der Idee, junge Menschen für neue Stellen zu gewinnen, vergingen nur vier Wochen – das zeigt, was eine moderne Verwaltung leisten kann. Kurzfristig werden 25 junge Talente gesucht, die bereits im Herbst 2020 unbefristet eingestellt werden. Voraussetzung ist ein – bis spätestens im Oktober abgeschlossenes Hochschulstudium – mit mindestens sechs Semestern Regelstudienzeit (Bachelor oder Master). Bei der Bewerbung soll insbesondere die persönliche Motivation für die Arbeit in einer Stadtverwaltung im Vordergrund stehen. Christian Zierau erklärt:

„Wir wollen hier mit wenigen transparenten Einstellungskriterien bewusst die Vielfalt an Menschen, Studiengängen und Fähigkeiten ansprechen und einen für alle spannenden Prozess starten.“



Die „Neuen“ erwartet nicht nur ein spannendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld, sondern auch eine Stadt mit Flair: „Mit der Kieler Woche, der Digitalen Woche, einer kreativen Start-up-Szene und vielfältigen Kulturevents ist die Stadt an der Förde ein zugleich dynamischer und erholsamer Ort zum Leben und Arbeiten, nicht nur für WassersportlerInnen und Strandfans“, weiß auch Chief-Digital-Officer Jonas Dageförde, der den digitalen Wandel der Landeshauptstadt seit letztem Jahr vorantreibt.

Unter dem Leitmotto „Anheuern in Kiel“ werden Anzeigen in regionalen Tageszeitungen geschaltet und auf den Social-Media-Kanälen der Stadt unter #anheuern #fünfundzwanzig #fünfundzwanzigfürkiel #verwaltungistveränderung geworben werden. Mehr Informationen gibt es unter www.kiel.de/anheuern, hier ist eine Bewerbung bis zum 31. Juli 2020 möglich.