Klettern bis ganz oben? Kein Problem auf der Viermastbark Passat! (Bild: Hansestadt Lübeck)

Ihr wolltet schon immer einmal wissen, wie das so ist, wenn man am Großmast klettert? Dann probiert es aus! Der TSV Travemünde und die Stadtschule laden zum Klettern am Großmast ein.

Was früher zum Alltag auf den Frachtseglern der Flying P-Flotte gehörte, können jetzt Besucher*innen im Alter von 8 bis 99 Jahren auf der Viermastbark Passat in Travemünde erleben. Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr bietet der TSV Travemünde in Kooperation mit der Stadtschule Travemünde jetzt wieder an, das Aufentern in die Masten des Schiffes auszuprobieren. Dabei werden die angehenden Matrosen, anders als in alten Zeiten, gut gesichert und können mit Gurten an Kletterseilen in die Wanten.

Das Klettern am Großmast wird an den Sonntagen, 16. und 30. August sowie 13. September 2020, jeweils von 13 bis 16 Uhr angeboten. Um die Abstandsregeln auf der Passat sicherzustellen, wird um verbindliche Voranmeldung im Sekretariat der Stadtschule Travemünde ab Montag, 10 August 2020, unter der Telefonnummer (0451) 122-827 11 gebeten.

Sicherungsgeräte werden gestellt und Übungsleiter*innen sind an Bord. Die Teilnehmer*innen zahlen für das Abenteuer neben dem Eintrittspreis für die Passat von 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche einen Beitrag von 5 Euro bis zur 1. Saling beziehungsweise 8 Euro bis zur 2. Saling. Überschüsse fließen in einen Fond, der es Kindern der Stadtschule Travemünde aus Familien mit geringem Einkommen ermöglichen soll, an den Kletteraktivitäten der Schule teilzunehmen, damit auch der Nachwuchs zukünftig die Masten der Passat erklimmen kann.