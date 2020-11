Knooper Weg bleibt länger gesperrt

(Bild: S. Schulten)

Wegen dieser nicht kartierten Betonplatte verlängert sich die Baustelle im Knooper Weg im Optimalfall nur bis zum 12. Dezember (Bild: Tiefbauamt/Landeshauptstadt Kiel)

0

Ursprünglich sollte die Straße am 30. November wieder freigegeben werden. Wegen einer nicht kartierten Betonplatte, die zu einer Fernwärmeleitung gehört, verlängert sich die Bauzeit voraussichtlich bis zum 12. Dezember.

Nach dem überraschenden Fund war klar: Der Schmutzwasserhauptkanal kann nicht mehr in offener Bauweise verlegt werden. Stattdessen muss dieser nun mit dem sogenannten Rohrvortriebsverfahren eingebaut werden. Dabei wird ein Stahlrohr mittels Druckluft von einer Startbaugrube zu einer Zielbaugrube gepresst.

Wegen dieser nicht kartierten Betonplatte verlängert sich die Baustelle im Knooper Weg im Optimalfall nur bis zum 12. Dezember (Bild: Tiefbauamt/Landeshauptstadt Kiel)

Dieses nun spontan umzusetzende Bauverfahren bedeutet auch neue Statikberechnungen, neue Materialbestellungen, Lieferzeiten für Spezialmaschinen und die Planung von Personaleinsatz. Dies würde in der Regel eine Verlängerung der Bauzeit um mehrere Monate bedeuten. Die ausführende Firma hat an dieser Herausforderung aber intensiv und zeitsparend gearbeitet. Stadt und Firma hoffen daher, deutlich schneller – in drei Wochen bis zum 12. Dezember –fertig zu sein. Dieser Termin kann aber nur eingehalten werden, wenn das Wetter mitspielt – und nicht noch weitere Hindernisse gefunden werden.

Auf der Stadtkarte seht ihr die aktuelle Sperrung sowie weitere Baustellen in Kiel.