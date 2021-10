Einmal mit den Stars den Kieler Tatorts vor der Kamera stehen – das ermöglicht Stiftung Menschen für Menschen. (Bild: Christine Schröder)

Axel Milberg und seine Kollegin Almila Bagriacik freuen sich auf eure Unterstützung (Bild: Christine Schröder)

Anlässlich ihres 40. Geburtstags verlost die Stiftung Menschen für Menschen eine Komparsen-Rolle für eine Person und ihre Begleitung im „Tatort“ Kiel an der Seite von Axel Milberg und Almila Bagriacik inklusive eines Wochenendes in Hamburg.

Einmal hautnah bei einem „Tatort“-Dreh dabei zu sein, davon träumen sicher viele „Tatort“-Fans. Die Chance dazu bietet sich ab sofort: Noch bis zum 8. Oktober verlost Die Stiftung Menschen für Menschen im Rahmen ihrer Jubiläumskampagne „40 Jahre – 40 Aktionen“ eine Komparsen-Rolle für eine Person und ihre Begleitung im „Tatort“ Kiel an der Seite von Axel Milberg und Almila Bagriacik inklusive eines Wochenendes in Hamburg.

Der geplante Dreh findet am 15. Oktober 2021 in Hamburg statt. An der Verlosung teilnehmen kann jeder „Tatort“-Fan im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Eine Teilnahme ist über die Webseite der Stiftung Menschen für Menschen möglich – entweder mit einer Spende für die Entwicklungsprojekte von Menschen für Menschen in Äthiopien oder auch ohne Spende. Die Höhe des Spendenbeitrags hat dabei keinerlei Einfluss auf die Gewinnchancen. Die Verlosungsaktion endet bereits am Freitag, den 8. Oktober 2021. Die Gewinner werden am 11. Oktober 2021 bekannt gegeben.

Der Gewinn beinhaltet nicht nur die Komparsen-Rolle beim Kieler „Tatort“, sondern auch ein Wochenende für zwei Personen vom 14. bis 16. Oktober 2021 in Hamburg: Dazu zählen An- und Abreise, zwei Hotelübernachtungen sowie ein Abendessen. Am 15. Oktober folgt der Höhepunkt des Wochenendes. Die Dreharbeiten des Kieler „Tatorts“ finden am Set in Hamburg statt.

Die Aktion ist Teil einer großen Kampagne mit insgesamt 40 kreativen und unterhaltsamen Aktionen, die die Stiftung Menschen für Menschen anlässlich ihres 40. Geburtstags von September bis November mit zahlreichen prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern umsetzt. Ziel ist, zehn Wochen lang auf die Arbeit der Stiftung aufmerksam zu machen und Spenderinnen und Spender zu gewinnen, die die vielen Entwicklungsprojekte von Menschen für Menschen in den ländlichen Regionen Äthiopiens unterstützen.

Hier gehet es zu weiteren Informationen zur Verlosungsaktion für den „Tatort“ Kiel.