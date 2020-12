An drei Tagen werden fünf Kieler Künstler*innen aus dem Rock/Pop- und Folkbereich im Pogue Mahone in der Bergstraße ihre Konzerte streamen (Bild: SolStock/ Getty Images)



0

An drei Tagen veranstaltet das Irish Pub in der Bergstraße jeweils Konzerte, deren Spendenerlöse sowohl den Musiker*innen, als auch Kindern in Armut zugute kommen.

1.000 Euro möchte das Pogue Mahone mindestens sammeln, um Kieler Musiker*innen in dieser Zeit zu unterstützen – und ihr könnt dabei helfen. Vom 17. bis 19. Dezember veranstaltet das Irish Pub in der Bergstraße jeweils ab 19.30 Uhr Konzerte von unterschiedlichen Kieler Künstler*innen. Sofern ihr einen beliebigen Betrag via Paypal auf das Konto des Pubs spendet, seid ihr dabei und erhaltet einen Link zum Auftritt. Diesen könnt ihr natürlich mit euren Freunden teilen, damit ihr das Konzert nicht allein schauen müsst und die Musiker*innen spielen ihren einstündigen Gig vor einem wachsenden Publikum.

„Ein unterstützenswerter Verein“

Für jede erreichte Gage von 200 Euro spendet das Pogue Mahone 200 Euro an den Kieler Verein inka e.V., eine Initiative gegen Kinderarmut in unserer Stadt. „Wir möchten mit der Aktion vor Weihnachten einem lokalen Verein Gutes tun und finden, dass die Initiative gegen Kinderarmut besonderes unterstützenswert“, sagt Franziska Thormählen, Betreiberin des Pogue Mahone in der Bergstraße. Verein gegen Kinderarmut inka e.V. fördert in Zusammenarbeit mit Pädagoginnen das musikalische Verständnis von Kieler Kindern aus schwierigen ökonomischen Verhältnissen. Für Thormählen und das gesamte Team des Irish Pubs ist die Unterstützung des inka e.V. daher eine Herzensangelegenheit.

Mit eurer Spende werdet ihr Teil eines Konzerterlebnisses, dass ihr mit anderen Akteuren der Spendenaktion, eurer Familie und Freunden erleben könnt, in Kiel und über Kiel hinaus. Aus verwaltungstechnischen Gründen ist der Mindestbetrag der Spende auf 5 Euro festgesetzt.

Jetzt gemeinsam spenden – später gemeinsam feiern!

Die Termine: 17., 18., 19. Dezember I jeweils ab 19.30 Uhr

Hier geht es zum Paypal-Spendenlink.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage des Pogue Mahone.