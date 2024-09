Die Volleyballer-Adler des Kieler TV trafen ihre Sponsoren vor dem Saisonstart im falkemedia Green Campus. (Bild: Kielerleben)

Das ist die Mannschaft, die am 21. September in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga startet. (Bild: Kielerleben)

KTV-Wirtschaftsratsmitglied Michael Sevenheck (l.) und falkemedia-Gründer und CEO Kassian Alexander Goukassian empfingen ihre Gäste im Green Campus Schönkirchen. (Bild: Kielerleben)

Paolo (2.v.l) und Hamide do Outeiro (2.v.r.) posieren mit den brasilianischen Spielern des KTV an der Fotowand von falkemedia. (Bild: Kielerleben)

V.l.: Júnio César Tavares Maciel, Xy und João Vitor Meirelles Thomaz. (Bild: Kielerleben)

Ein Mann mit vielen Talenten: Spontan setzte sich KTV-Adler Mats Jürgensen an den Flügel und sorgte für gute Stimmung unter den Gästen. (Bild: Kielerleben)

Sönke Bergemann (l.), Geschäftsführer von Haus und Grund Kiel, mit Michael Sevenheck. (Bild: Kielerleben)

Beste Stimmung herrschte unter alten Hasen und Neuzugängen der Adler des Kieler TV vor dem Saisonstart. (Bild: Kielerleben)

Am 3. September 2024 war es soweit: Die KTV Adler Kiel, das erfolgreiche Volleyball-Team der 2. Bundesliga, präsentierte im Rahmen eines exklusiven Sponsoren- und Partnerabends im Falkemedia Green Campus ihren Kader für die neue Saison. Vor dem offiziellen Saisonstart am 21. September trafen sich Vertreter aus Sport, Wirtschaft und Medien zu einem spannenden Netzwerkevent, das beeindruckende Einblicke in die Zukunft des Teams und die enge Zusammenarbeit zwischen Sport und regionalen Unternehmen bot.

Ein Abend voller Begegnungen und Neuvorstellungen

Ab 17:30 Uhr füllte sich der moderne Falkemedia Green Campus mit Leben. Zahlreiche Sponsoren, darunter Haus und Grund Kiel, Süverkrüp Mercedes-Benz und die Brauerei Lille, waren dabei, als die Spieler der KTV Adler offiziell vorgestellt wurden. Der Abend begann mit einem Sektempfang und einer Ansprache von Kassian Alexander Goukassian, dem CEO und Gründer von Falkemedia, der nicht nur die Gäste willkommen hieß, sondern auch stolz den neuen Firmensitz präsentierte.

Starke Neuzugänge für die kommende Saison

Michael Sevenheck, verantwortlich für Pressearbeit bei den KTV Adlern, bedankte sich im Namen des Vereins für die Partnerschaft und die Unterstützung durch die Sponsoren. Besonders im Fokus standen die vier Neuzugänge des Teams, die das Potenzial haben, die KTV Adler in der kommenden Saison auf ein neues Niveau zu heben.

Netzwerke stärken: Sport trifft Wirtschaft

Ein Highlight des Abends war die Fotowand im Corporate Design von Falkemedia, vor der die Gäste und Spieler Erinnerungsfotos machten. Die ungezwungene Atmosphäre des Events ermöglichte es den Gästen, in entspannter Runde wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich über zukünftige Kooperationen auszutauschen. Auch Benjamin Haben, der neue Geschäftsführer der Falkemedia Regionalmedien, betonte in seiner Rede die wichtige Rolle regionaler Wirtschaftsunternehmen für den Erfolg von Sportvereinen wie den KTV Adlern.

Gegen 19 Uhr führte Kassian Alexander Goukassian die Gäste in mehreren Gruppen durch die beeindruckenden neuen Räume des Green Campus. Von Podcast-Studios über eine extra für Video-Produktionen konzipierte Küche bis hin zu den Außenanlagen mit Grünflächen und einem Beachvolleyballfeld – der Green Campus bietet alles, was das Herz begehrt. Der Einblick in die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten war überwältigend, auch wenn der Außenbereich wegen Regen nicht genutzt werden konnte.

Einblicke in den Green Campus

Im Laufe des Abends führten Kassian Alexander Goukassian und sein Team die Gäste durch die beeindruckenden Räumlichkeiten des Green Campus. Von Podcast-Studios bis hin zu Außenanlagen mit Beachvolleyballfeldern bietet der Campus alles, was für kreatives Arbeiten und Veranstaltungen benötigt wird. Auch wenn das Wetter einen Strich durch die Nutzung der Außenbereiche machte, hinterließ die Führung bei den Gästen großen Eindruck.

Kulinarische Highlights und musikalische Überraschungen

Neben anregenden Gesprächen sorgte das hausgemachte Catering von Chefkoch Gerald Zwickler für kulinarische Genüsse. Ein besonderer Moment des Abends war der spontane musikalische Auftritt von KTV-Spieler Mats Jürgensen, der am Flügel für begeisterte Stimmung sorgte und damit zeigte, dass er nicht nur auf dem Volleyballfeld Talente hat.

Der Abend endete in ausgelassener Stimmung, die Spieler und Sponsoren tauschten sich über die bevorstehenden Herausforderungen der neuen Saison aus. Mit einem starken Team und der Unterstützung der regionalen Wirtschaft blickt die KTV Adler optimistisch in die Saison 2024/25.

Die ersten Pflichtspiel-Termine der KTV Adler 21. September: SF Aligse – KTV Adler (20 Uhr) 6. Oktober: KTV Adler – Dessau Volleys (15 Uhr, Hein-Dahlinger-Halle) 19. Oktober: TuB Bochold – KTV Adler (18.30 Uhr) Hier gehts zur BILDERGALERIE!

Alle weiteren Infos zu den Adlern findest du auf der Website der KTV-Volleyballer!