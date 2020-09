Kulturförderpreis für Moritz Boll

Regisseur Moritz Boll (Bild: Luca Krüger)

„Abgetaucht“ mir Marko Gebbert (Bild: Linnéa Urmersbach)

Filmemacher Moritz Boll wird mit dem Förderpreis Kultur ausgezeichnet.

Am Sonntag, 13. September 2020, wird im Rahmen der Kieler Woche der Kulturförderpreis der Landeshauptstadt Kiel vergeben. Mit dem Förderpreis werden junge Menschen ausgezeichnet, die herausragende kulturell schöpferische Leistungen erwarten lassen.

In diesem Jahr darf sich der junge Regisseur Moritz Boll über die Auszeichnung freuen. „Moritz Bolls Arbeiten sind ein herausragendes Beispiel für die Vielfalt und die hohe Qualität der Kultur in Kiel“, begründet Stadtpräsident Hans-Werner Tovar die Entscheidung. Die Laudatio wird Arne Sommer, Chef der Filmwerkstatt Kiel der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, halten, der die wichtigsten Projekte, „Elise“ und „Abgetaucht“, gefördert hat und ein Unterstützer und Wegbegleiter von Boll ist.

Die Filmcrew um Regisseur Moritz Boll, geboren 1994 in Kiel, dreht eigene Spielfilmprojekte und Auftragsproduktionen von 30 Sekunden bis 90 Minuten. Während sich Boll um die Ideen und die Inszenierung am Set kümmert, nehmen verschiedene freie Crewmitglieder in unterschiedlichen Konstellationen alle andere Aufgaben von Ausstattung bis Sounddesign wahr. In den letzten Jahren präsentierte das Team verschiedene Filmarbeiten auf Festivals. Für seine Arbeiten gewann Boll u. a. den Preis der Jury beim 22. Filmfest Schleswig-Holstein, den Publikumspreis beim 15. Mitteldeutschen Filmfestival, den Nachwuchsfilmpreis Schleswig-Holstein, den Publikumspreis beim 34. Internationalen Kurzfilmfestival Hamburg und den STARK-Preis des Ministerpräsidenten.

Besondere Arbeiten von Moritz Boll:

Kurzfilm „Abgetaucht“

Auf dem Gelände eines ehemaligen Schullandheims in Schleswig-Holstein drehte die Crew um Moritz Boll das Kurzdrama Abgetaucht. Der 15-Minüter mit Marko Gebbert in der Hauptrolle gewann Preise bei mehreren Festivals und wurde im NDR Fernsehen, im MDR und im schwedischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Er handelt von einem folgenreichen Wochenendausflug von Vater und Tochter. Die Produktion wurde von der Filmwerkstatt Kiel der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein gefördert.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qAQg8nFjNi8

Weitere Infos: https://www.moritzbollfilm.de/kurzfilm

Video-Regie bei "Hamlet" am Schauspielhaus Kiel

Der Intendant des Theater Kiel und Regisseur von "Hamlet" Daniel Karasek engagierte Moritz Boll für filmische Unterstützung am Schauspielhaus. Ausgewählte Szenen des Stücks wurden durch Videoprojektionen bereichert. So wurde u. a. in der Hasselburg bei Neustadt ein Vergiftungsmord für die sog. „Mausefalle“ gedreht. Das barocke Herrenhaus wurde von den Theaterlmitarbeiter*innen in ein pompöses Schlafgemach verwandelt, in dem sich der König (Marko Gebbert) nichtsahnend zur Ruhe legt. Hinterhältig macht sich der Mörder (Zacharias Preen) ans Werk ...

Video-Trailer zu Hamlet: https://www.youtube.com/watch?v=zBoB8otxp0Y

Making of Video (Beitrag von KIELerleben): https://www.youtube.com/watch?v=qANbZtpRtFI

Auftragsarbeiten: Kino-Werbung

In den letzten Jahren entstanden Auftragsarbeiten, die auch in der Kinowerbung liefen, z. B.

„Er ist der Neue“ – Kino-Spot für den neuen Generalmusikdirektor Benjamin Reiners

„Uns verbindet die Liebe zum Kino“ – Trailer für den Kinoprogrammpreis Schleswig-Holstein

„Reise zu den Sternen“ – Kino-Spot für den Kieler Mediendom

„Der Kommissar und die verschwundenen Kinokarten“ – Imagefilm für das Kieler Metrokino zum Jubiläum

Aktuelles

Im Moment arbeitet Moritz an einem Musikvideo für den Berliner Liedermacher Max Prosa. Ein Drehbuch für einen neuen Film ist auch in Arbeit. Boll ist aber nach wie vor interessiert an besonderen Geschichten und Drehbüchern.

Über den Förderpreis

Die Preisträger*innen werden vom Kultur- und Wissenschaftssenat vorgeschlagen. Der Förderpreis Kultur ist mit 4000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Kulturpreis in einer Festsitzung der Ratsversammlung während der Kieler Woche vergeben. Der Förderpreis Kultur wurde im Jahr 2014 zum ersten Mal verliehen.