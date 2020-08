0

Zum dritten Mal präsentiert das Kurzfilmfestival „Lokale Helden“ einen Einblick in das aktuelle Schaffen der Filmemacher*innen aus Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit dem lala Festival hat der Verein Filmkultur Schleswig-Holstein e.V. ein buntes Programm zusammengestellt.

Der Verein Filmkultur Schleswig-Holstein e.V. möchte damit die lebendige lokale Kurzfilmszene in der Vielfalt ihrer Facetten dem Publikum sichtbar machen.

In Zusammenarbeit mit dem Lalafestival (lala e.V.) bietet das Festival-Team den Filmschaffenden und dem Filminteressenten eine neue inspirierende Plattform zum Austausch auf dem idyllisch gelegenen Gut Ovendorf bei Bordesholm an. Entspannte Sommerstimmung und ein buntes Kurzfilmprogramm machen „Lokale Helden“ zu einem besonderen Filmerlebnis – mit Spannung, Feiern und visuellem Genuss. Die Fachjury zeichnet die Helden der lebendigen Kurzfilmszene mit dem besten Kurzfilmpreis und dem besten Experimentalfilmpreis aus.

Die Kunstworkshops, musikalische Untermalung und leckeres Essen sorgen für spannende Filmpausen und ermöglichen es, das Festival in vollem Format zu genießen. Der Eintritt ist frei. Das Event finanziert sich durch Spenden.



„Wir wollen auch in der Zeit der aktuellen Einschränkungen allen Filminteressenten eine wertvolle und pandemiegerechte Alternative für Zusammenkommen anbieten. Unser Kurzfilmfestival sehnt danach, einen Dialog zwischen dem traditionellen Kurzfilm und dem Experimentalfilm und damit eine Bereicherung für alle Beteiligten zu ermöglichen“,

sagt die Festivalkuratorin Pola Rader.

Die Verleihung des Publikumspreises findet in guter Tradition bei dem Sonderscreening des Filmprogramms am 01.10.2020 in der Hansastraße 48 e.V. in Kiel statt.

