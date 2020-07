0

Ein neues Landesprogramm für Klimaschutz soll dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen die Chancen nutzen, etwas für das Klima zu tun. So tut ihr was Gutes und werdet auch noch finanziell unterstützt.

Am 9. Juni 2020 startete die schleswig-holsteinische Landesregierung ein neues Förderprogramm, mit

dem Bürger*innen in ihren Klimaschutzbemühungen unterstützt werden. Es soll einfach und unkompliziert einen Zuschuss für bestimmte Maßnahmen geben.



Neben Klimaschutzmaßnahmen seitens der Stadtverwaltung sind für die Umsetzung auch Wirtschaft und Privatpersonen gefragt, sich aktiv zu beteiligen. Nur so können wir gemeinsam etwas für den Klimaschutz tun. Für alle, die sich beispielsweise ein Lastenfahrrad zulegen möchten, ihr Dach begrünen wollen, einen Stromspeicher einbauen oder Regenwasser nutzen möchten, gibt das Land Schleswig-Holstein Zuschüsse von bis zu 50 Prozent und auch bis zu 75 Prozent.

Die Summe wird gedeckelt bei einem Höchstbetrag je Maßnahme. Insgesamt sind neun Themenfelder enthalten, deren Maßnahmen bereits rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 gefördert werden. Als Beleg ist der Kaufvertrag bei der Online-Antragstellung einzureichen. Die Förderrichtlinie gilt bis zum 31. Dezember 2022.



Alle weiteren Infos gibt das zuständige Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume unter der Rufnummer (04347) 70 40 oder per Mail an: Klimaschutz-SH@llur.landsh.de. Auch auf der Website unter www.schleswig-holstein.de findet ihr im Bereich Klimaschutz alle wichtigen Richtlinien und ebenso das Formular für den Online-Antrag.