(Bild: Anthony Brolin)

3

Der Mietvertrag ist unterschrieben: Das Landeszentrum für eSport und Digitalisierung Schleswig-Holstein (LEZ SH) entsteht an der Holstenbrücke in Kiel. Das LEZ SH ist künftig zentraler Begegnungsort für eSport und ist mit modernstem Gaming-Equipment ausgestattet.

Auf einer ehemaligen Bürofläche an der Holstenbrücke 2-6, direkt am sich im Bau befindenden Kleinen Kiel-Kanal, findet das LEZ SH seine Heimat. „Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht. Als nächstes hauchen wir dem Landeszentrum vor Ort Leben ein“, sagt Martin Müller, Projektleiter und Vizepräsident des eSport-Bundes Deutschland e.V. (ESBD). Die Eröffnung ist für das erste Quartal 2020 geplant.

Das kommende Angebot ist umfangreich: Mehrere eSport-Trainingsräume, ein Fitnessraum für Ausgleichssport, ein Studio für Live-Streaming und Begegnungsräume. Ziel ist es, das LEZ SH zum digitalen Knotenpunkt des Landes aufzubauen. Geplant sind auch wechselnde Events, um die Online und​ Offline-Sphären miteinander zu verknüpfen. Die Tore des LEZ SH stehen dabei einer Vielzahl von Nutzerinnen und Nutzern offen – Schulen, Jugendtreffs, interessierten Bürgerinnen und Bürgern oder Politik und Verwaltung.

„Wir wollen einen Ort der sportlichen Begegnung schaffen, der unserer Passion ein Gesicht gibt.“

Das Land Schleswig-Holstein und die Landeshauptstadt Kiel fördern das LEZ SH mit einem insgesamt sechsstelligen Betrag. Für Innenstaatssekretärin Kristina Herbst wird mit dem Landeszentrum eine weitere wichtige Anlaufstelle im Bereich eSport im Land geschaffen: „Wir als Landesregierung haben immer deutlich gemacht, dass wir eSport als Teil der heutigen Jugendkultur verstehen und diese Entwicklung intensiv begleiten wollen, beispielsweise bei der Medienkompetenzschulung und der Suchtprävention.“

„Wir wollen Kiel auf der digitalen Landkarte noch sichtbarer machen. Dafür ist die Digitale Woche ganz wichtig, das LEZ ist nun ein weiterer Leuchtturm. Die Landeshauptstadt hat mit den Hochschulen und der wachsenden IT Branche, mit Spieleentwicklerinnen und -entwicklern und auch mit vielen Gamerinnen und Gamern genau die richtige Basis für den bevorstehenden großen Aufschwung des eSports in Schleswig-Holstein“, ergänzt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Er freut sich darüber, dass das LEZ genau dort entsteht, wo Kiel gerade seine Neue Mitte baut – am Kleinen Kiel-Kanal im Herzen der Landeshauptstadt.