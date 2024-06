Am Freitag, den 14. Juni beginnt die Fußball Europameisterschaft. Zahlreiche Location übertragen das Großereignis. (Bild: Kielerleben)

Die Fußball-Europameisterschaft rollt heran, und die Fußballbegeisterung in Kiel erreicht ihren Höhepunkt. Keine Sorge, falls ihr keinen Platz im Stadion ergattern konntet: Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bietet zahlreiche Orte, an denen die Spiele live auf Großleinwand übertragen werden.

Das gesellschaftliche Erlebnis steht hierbei im Vordergrund und die Kieler Gastgeber*innen versprechen eine Atmosphäre, die fast so elektrisierend ist wie im Stadion selbst. Hier sind einige der besten Spots, um die EM in Gesellschaft zu genießen.

Fleet: Gaumenfreuden und Fußballfieber

Das FLEET7 ist ein zentraler Coworking Space für Gründer*innen, Startups und Freelancer*innen in Kiel. Auf ca. 2000 m² arbeitet eine junge Gründer*innen-Community in einer professionellen Umgebung an innovativen Geschäftsideen mit digitalem Fokus. Mit einer großen Leinwand wird jedes Spiel zum Gourmet-Erlebnis.

Fleethörn 7, 24103 Kiel

Eine Welle der Begeisterung in der Seebar

Die Seebar an der Kiellinie ist der perfekte Ort für alle, die Fußball mit Blick aufs Wasser genießen möchten. Hier könnt ihr in maritimer Atmosphäre die live übertragenen EM-Spiele verfolgen und dabei die frische Brise der Ostsee einatmen.

Seebar, Kiellinie 130, 24105 Kiel

Modern und mittendrin: me and all hotel

Im me and all hotel in der Kaistraße trifft modernes Design auf sportliche Begeisterung. Die EM wird in der stylischen Lounge auf Leinwand präsentiert und bietet eine entspannte Atmosphäre für alle Besucher*innen.

Kaistraße 80, 24114 Kiel

Traum GmbH: Kino, Kultur und Fußball

Die Traum GmbH im Grasweg ist nicht nur ein Ort für Kinoliebhaber*innen, sondern auch ein Treffpunkt für Fußballfans. Mit einer großen Leinwand und einem vielfältigen Getränkeangebot wird jedes Spiel zu einem unvergesslichen Event.

Grasweg 19, 24118 Kiel

Amerikanisches Flair und Fußballzauber in der Westside Bar Pizzeria

Die Westside Bar Pizzeria in der Christian-Kruse-Straße ist für ihre leckere Pizza bekannt. In diesen Wochen verwandelt sie sich zudem in einen Hotspot für alle EM-Fans, die Spiele in geselliger Runde und amerikanischem Ambiente erleben wollen.

Christian-Kruse-Straße 11, 24118 Kiel

Grünes Idyll und Ballkunst in der Forstbaumschule

Der Biergarten der Forstbaumschule im Düvelsbeker Weg bietet nicht nur schattige Plätze unter alten Bäumen, sondern auch Public Viewing auf einer großen Leinwand. Ein Ort, der Natur und Fußballleidenschaft in harmonischen Einklang bringt.

Düvelsbeker Weg 46, 24105 Kiel

Braukunst trifft Torjubel bei Lillebräu

Lillebräu in Eichkamp lädt ein, hochwertige Hausbraukunst mit spannenden Fußballmomenten zu kombinieren. Fußballfans können hier in gemütlicher Runde die EM-Spiele verfolgen und dabei ein frisches, lokal gebrautes Bier genießen.

Eichkamp 9c, 24116 Kiel

Kieler Irish Pub – das Pogue Mahone

Das Pogue Mahone in der Bergstraße ist der Treffpunkt für alle, die den irischen Charme lieben. Hier verbindet sich herzliche Gastfreundschaft mit packenden EM-Übertragungen und lässt die Herzen der Fußballfans höherschlagen.

Bergstraße 15, 24103 Kiel

Mool Food

Für Gesundheitsbewusste bietet das mool food auf der Holtenauer Straße nicht nur gesunde Bowls, sondern auch die EM auf der Leinwand in entspannter Atmosphäre.

Holtenauer Str. 56, 24105 Kiel

Kieler Woche: Das Sportevent im Rahmen des Volksfestes

Selbstverständlich werden auch überall auf der Kieler Woche (KiWo) live die Spiele der EM übertragen. Das größte Sommerfest im Norden Europas bietet damit nicht nur kulturelle und maritime Highlights, sondern auch spannende Fußballunterhaltung.

In Kiel muss niemand die EM allein auf dem Sofa erleben. Gemeinschaftsgefühl, packende Live-Übertragungen und eine Vielfalt an Locations garantieren eine unvergessliche Fußballzeit in der gesamten Stadt. Also, schnappt euch eure Freunde und genießt Fußballkultur an den schönsten Orten Kiels!