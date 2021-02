Lokalhelden: Kaffeerösterei Paul Heyck

In der Kieler Altstadt sind die Mitarbeiter*innen von Paul Heyck immer für euch da - mit und ohne Lockdown





Lockdown? Ja, aber es gibt nach wie vor Möglichkeiten, die der Einzelhandel sich überlegt hat . Bei Paul Heyck kommt ihr beispielsweise weiter an leckeren und frisch gerösteten Kaffee!

Kaffeerösterei und Teehandlung

Im Lockdown ist es in der Altstadt nur auf den ersten Blick ruhig. Hinter vielen Schaufenstern erfüllen fleißige Mitarbeiter fast alle Wünsche. Auch bei Heyck stehen die Türen offen und man kann dort ganz entspannt seinen Vorrat auffüllen. Über 50 Kaffeespezialitäten, die im Traditionshaus täglich frisch geröstet werden, machen auch im Homeoffice gute Laune. Köstliche Kakaos und über 300 Teesorten sorgen für Genuss und gemütliche Stimmung. Wer sich dazu noch die eine oder andere Leckerei der feinen Süßwaren-Spezialitäten oder einen dekorativen Porzellan-Becher gönnt, ist rundum versorgt. Das Sortiment ist so umfangreich, dass sich eine Kurzreise in den Laden mit dem tollen Ambiente und der Möglichkeit für leckere Neuentdeckungen immer wieder lohnt.

Herzlich Willkommen.

Was? Alles rund um Kaffee, Tee und Kakao

Wann? Montag bis Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Wo? Kieler Altstadt, Faulstraße 2a

Wie? Vorbeikommen und in Genüssen schwelgen, telefonisch oder per Mail vorbestellen oder online bestellen unter www.heyck.de