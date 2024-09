Auch dank Max Mutzke sammelte die Stadtmission Kiel mit dem Konzert gegen Kälte eine große Spende für wohnungslose Menschen. (Bild: Stadtmission Kiel/Kim Hase)

Das Kieler Konzert gegen die Kälte am 21. September 2024 hat beeindruckende 30.000 Euro für die Wohnungslosenhilfe der Stadtmission Kiel eingebracht. Max Mutzke begeisterte das Publikum und setzte ein starkes Zeichen der Solidarität.

Eine große Benefizveranstaltung

Unter der Schirmherrschaft des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther fand am Samstag das sechste Kieler Konzert gegen die Kälte statt. Das Benefiz-Open-Air der Stadtmission wird jährlich zugunsten der Wohnungslosenhilfe veranstaltet – in diesem Jahr mit Max Mutzke als Hauptact. Durch den Verkauf der Tickets, das gastronomische Angebot vor Ort und zahlreiche Spenden kamen etwa 30.000 Euro zusammen. „Diese Summe ist eine unschätzbare Unterstützung unserer gemeinnützigen Arbeit“, betont Karin Helmer, Geschäftsführerin der Stadtmission.

Solidarität durch Musik

Fast 2000 Besucherinnen versammelten sich auf der Krusenkoppel, um ihre Solidarität mit wohnungslosen Personen zu zeigen und die großartige Live-Musik zu genießen. Nach dem stimmungsvollen Mitsing-Programm von Sören Schröder, ,Die Krusenkoppel singt‘, begeisterte Max Mutzke das Publikum. Die lebendige Bühnenshow des Singer-Songwriters sorgte unter allen Anwesenden von Stadtmissions-Unterstützerinnen bis hin zu wohnungslosen Klient*innen für ausgelassene Stimmung.

Ein wichtiges Zeichen setzen

Doch wie bereits in den Vorjahren regte das Open Air auch zum Nachdenken an: Auf der großen Leinwand der Freilichtbühne wurde ein Kurzfilm gezeigt. Darin erzählte ein ehemals wohnungsloser Klient seine Geschichte. „Da steht ein Schicksal hinter und das sehen die Leute nicht!“, berichtete er von den Vorurteilen, mit denen er aufgrund seiner Wohnungslosigkeit konfrontiert wurde. So verdeutlichte der Film, was die Stadtmission mit den ,Konzerten gegen die Kälte‘ erreichen möchte: das Bewusstsein, dass Wohnungslosigkeit jeden treffen kann und Vorurteile ungerechtfertigt sind.

Großes Dankeschön

„Wir danken von Herzen allen, die uns am Samstag durch ihren Besuch oder eine Spende unterstützt haben!“, so Karin Helmer. „Wer sich noch mehr für Kieler*innen in Not einsetzen möchte, findet auf unserer Webseite alle Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren oder zu spenden.“ Die Homepage der Stadtmission ist unter www.stadtmission-mensch.de zu finden.

Insgesamt war das Max Mutzke Konzert Kiel ein voller Erfolg – nicht nur als musikalisches Highlight, sondern auch als kraftvolles Zeichen der Solidarität und Unterstützung für wohnungslose Menschen in unserer Stadt.