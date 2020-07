Lavendel und Kies: Typisch für französische Gärten? (Bild: Antoninapotapenko / iStopck / Getty Images)

Im Urlaub ist alles schöner. Natürlich, weil man sich dort entspannen kann. Aber auch das Gefühl, „woanders“ zu sein, Neues zu sehen und das bunte, warme Leben tragen dazu bei. Wieso also nicht einfach das Urlaubsfeeling in den eigenen Garten holen?

Was macht einen mediterranen Garten aus?



Wer sich mediterranes Flair in den Garten holen möchte, der kann sich an der Toskana orientieren, mit der großen Gastfreundschaft und Obstbäumen- oder sträuchern: Zitronenbäume schaffen es bei guter Pflege auch bei uns. Oder es zieht euch in Richtung Frankreich: Lavendel ist hier prägend, außerdem naturnahe Gärten und viel Kies. Griechisch wird es, wenn ihr auf den Kontrast zwischen Blau und Weiß setzt: Wie das Meer und die Wolken. Olivenbäume sorgen für den Rest. Vor allem aber sollte der mediterrane Garten einladend sein, es wird viel Besuch kommen.



Tipps zur Umsetzung

Ob gemütliche Rattanmöbel oder französisch angehauchte Bistro-Stühle, ist euch überlassen. Was immer für Behaglichkeit sorgt, sind Kräuterbeete und Naturmaterialien, warme Farben und der Einsatz von Terrakotta. Die passenden Accessoires gibt es in einem der vielen Kieler Möbelhäuser, bei rustikaler Ausstattung empfiehlt sich ein (Natur-)Steinexperte. Inspiration findet ihr bei Pinterest oder auch in vielen Urlaubskatalogen, die genau das zeigen, was ihr euch dieses Jahr in den eigenen Garten holen könnt.