0

Packt eure Neugierde ein und kommt zum Mobilitätsfest am Olympiazentrum Schilksee, wo ihr am 15. September ab 11.30 Uhr die Fortbewegung von morgen entdecken könnt.

Die Mobilitätswende besteht aus vielen einzelnen Elementen Einzelteilen, die ineinandergreifen und so ihre Wirkung entfalten. Beim zwölften Mobilitätsfest der Landeshauptstadt haben Kieler*innen die Gelegenheit, verschiedene Formen der Mobilität zu testen, die im Zusammenspiel dazu beitragen sollen, dass Kiel eine moderne und klimafreundliche Stadt wird. Der Aktionstag findet am Sonntag, 15. September, am Olympiazentrum Schilksee statt. In unmittelbarer Nähe hat das Tiefbauamt am Parkplatz Tempest einen neuen mobil.punkt geschaffen, der Mobilitätsangebote bündelt. Direkt an der elektrifizierten Bushaltestelle ist neben einer Station der SprottenFlotte auch eine Ladesäule für E-Autos zu finden.

Klimawoche startet dynamisch

Das Mobilitätsfest in Schilksee bildet den Auftakt der vierten Kieler Klimawoche. Der Tag startet mit einer Radsternfahrt aus den Kieler Stadtteilen zum Olympiazentrum. Dort erhalten alle Teilnehmer*innen ein faires und vitales Radfahrer*innenfrühstück. Vor Ort werden um 11 Uhr die radaktivsten Stadtteile geehrt. Infos zu den Routen und zum Mobilitätsfest sind online unter www.kiel.de/mobilitaetsfest zu finden.

Feierliche Eröffnung und interaktives Programm

Um 11.30 Uhr eröffnet Mobilitätsdezernentin Alke Voß vor Ort den Aktionstag. Egal ob Fahrrad, Pedelec, Carsharing, Bus, Bahn, Fähre oder Elektromobilität: Besucher*innen können sich bis 17 Uhr über diverse Mobilitätsangebote informieren und viele davon vor Ort ausprobieren – dazu gehören sogar SUP-Schnupperkurse. Wer sein Rad einmal gründlich putzen möchte oder es codieren lassen will, kann dies in Schilksee tun. Für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen eine BMX-Show, Kinderschminken, Mitmachzauberei für Groß und Klein sowie eine Kletterwand. Bei einem Gewinnspiel können Teilnehmende ein Fahrrad sowie weitere Preise gewinnen. Als Teil der Klimawoche bietet der Markt der Möglichkeiten zudem Infos rund um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Kiel.

Empfehlungen für die Anreise

Besucher*innen wird empfohlen, mit dem Fahrrad, dem Bus oder der Fähre zur Veranstaltung zu kommen. Auf dem Veranstaltungsgelände können bewachte Fahrradabstellplätze genutzt werden. Zur Feier des Tages ist die Fahrt im Kieler Stadtgebiet (Zone 4000 und Überlappungsbereiche) mit allen Linienbussen der KVG, Autokraft und VKP kostenfrei. Als Fahrschein gilt am 15. September und bis 6 Uhr des Folgetages in ganz Kiel das Deckblatt des Programm-Flyers. Dieses kann ebenfalls auf www.kiel.de/mobilitaetsfest heruntergeladen werden.

Ein Fähr-Shuttle pendelt während des Aktionstages zwischen Heikendorf, Laboe und Schilksee. Dieser ist ebenfalls kostenfrei nutzbar und auch die Fahrradmitnahme kostet nichts.