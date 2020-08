0

Das „alternative“ Programm der KiWo hat sich eine Alternative überlegt.

Aufgrund der derzeitigen besonderen Umstände kannMUDDI ihre Zeltenicht wie gewohntzur Kieler Woche vom 4. - 13. September 2020vor Ort am Lorentzendamm aufschlagen. Weil die KiWo aber ohne MUDDI undenkbar ist, wird es in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen, Workshops, Live Bands und DJ-Sets mit tatkräftiger Unterstützung der Kieler Veranstaltungsorte der Heimathafen, ALTE MU, Hansa48, Luna Club, MUM&DAD und Schaubudeals Stream in digitaler Form und vereinzelt live geben. Für Online-Events einfach den entsprechenden Programmpunkt auf der Web- oder Facebookseite von MUDDI www.facebook.com/muddimarkt anklicken und zu dem angebenden Zeitpunkt oder im Nachhinein in der Mediathek der Kieler Woche anschauen.

Für die Live-Veranstaltungen, die im Rahmen von kleinen Gruppen mit Hygiene- und Abstandsregelungen stattfinden, könnt ihr euch über programm(at)muddimarkt.org oder das Anmeldetool der Stadt Kiel unter www.meine-kieler-woche.de anmelden. Weil die Teilnahmeplätze begrenzt sind zählt: Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Neben dem Rathausplatz, auf dem MUDDI den Markt der Möglichkeiten mit Vorträgen und Workshops sowie faire Getränke zusammen mit Kieler Clubs und Cafésanbietet, werden am Donnerstag ab 20 Uhr die Konzerte der Kieler Lokalhelden The Detectors und No Sugar stattfinden. Weitere Infos unter www.facebook.com/muddimarkt.