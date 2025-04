0

Mit den bevorstehenden Osterfeiertagen kommt es in Kiel zu verschiedenen Anpassungen bei Öffnungszeiten und Terminen. Das betrifft auch die Müllabfuhr und das Hörnbad.

Die Wochenmärkte in Holtenau, Schilksee, Mettenhof und der Wik werden aufgrund des Karfreitags vom 18. April auf Donnerstag, 17. April, vorverlegt. Der Wochenmarkt auf dem Blücherplatz entfällt am Ostermontag, 21. April, ersatzlos.

Terminänderungen der Müllabfuhr

Auch bei der Müllabfuhr des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) gibt es Änderungen. Am Karfreitag pausiert die Müllabfuhr, daher werden die regulären Abholtermine vorgezogen. Die Touren beginnen bereits am Sonnabend, 12. April, und enden am Donnerstag, 17. April. Wegen des Ostermontags verschiebt sich die Abholung jeweils um einen Tag nach hinten, sodass sie sich vom Dienstag, 22. April, bis zum Sonnabend, 26. April, erstreckt. Diese Änderungen betreffen auch die Entsorgung der Gelben Tonnen und Säcke.

Die Zentralbücherei sowie alle Stadtteilbüchereien bleiben von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen.

Das Hörnbad

Das Hörnbad bleibt während der Feiertage geöffnet. Der Sportbereich ist von Karfreitag bis Ostermontag täglich von 8 bis 20 Uhr zugänglich, am Sonnabend sogar bis 21 Uhr. Der Freizeitbereich steht den Besucher*innen an allen Feiertagen zwischen 10 und 19 Uhr offen. Die Sauna kann am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 12 bis 20 Uhr genutzt werden, am Sonnabend ist sie von 14 bis 22 Uhr geöffnet. An allen Feiertagen entfallen die Aquafitnesskurse am Vormittag.

Öffnungszeiten Warleberger Hof

Das Stadtmuseum Warleberger Hof und das Schifffahrtsmuseum Fischhalle bleiben über die Osterfeiertage zu den üblichen Zeiten von Dienstag bis Sonntag geöffnet.

Am Karfreitag, 18. April, findet der historische Stadtrundgang des Stadtmuseums „Zwischen Backsteinarchitektur und Kunstkeramik“ durch das Marineviertel statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der apo-rot Esmarch-Apotheke in der Holtenauer Straße 149. Die Teilnahme ist kostenlos, eine telefonische Anmeldung ist unter der Nummer (0431) 901-3425 möglich.

Am Ostersonntag, 20. April, werden zwei Führungen im Stadtmuseum angeboten. Um 11.30 Uhr beginnt die Führung durch die Ausstellung „Kaufrausch, Konsum und Warenwelten der 1980er Jahre“. Am Nachmittag um 15.30 Uhr folgt eine Führung durch die Ausstellung „Kiel festhalten. Stadtansichten von Gretel Riemann“.

Stadtgealerie

Die Stadtgalerie ist am Karfreitag geschlossen, doch von Ostersonntag bis -montag können Kunstinteressierte zwischen 11 und 17 Uhr vorbeischauen. Zu sehen sind die aktuellen Ausstellungen „Unsere Kunst - Eure Kunst. Aus der Sammlung der Stadtgalerie Kiel“ sowie „Prima Kunst: Melanie Urban – Clean Teeth Award“.

Wer etwas Action möchte, ist auf dem Wilhelmplatz genau richtig: Dort beginnt am Sonnabend, 19. April, ab 14 Uhr der Frühjahrsmarkt. Auch am Ostersonntag ist der Jahrmarkt von 14 bis 23 Uhr geöffnet, am Ostermontag bis 22 Uhr. Letzter Jahrmarkttag ist Sonntag, 27. April.