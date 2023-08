(Bild: Landeshauptstadt Kiel/Arne Ivers)

Sie ist der Höhepunkt des Kultursommers und glänzt mit vielen spannenden, lehrreichen und mitreißenden Programmpunkten: Am Freitag, 25. August, findet die Kieler Museumsnacht statt.

Das jährliche Kieler Museumsnacht-Event, das den Höhepunkt des Kultursommers bildet, lockt mit einer Fülle an faszinierenden, lehrreichen und mitreißenden Aktivitäten. Am 25. August lädt die Veranstaltung Besucher ein, 30 Museen, Galerien und kulturelle Einrichtungen auf beiden Seiten der Kieler Förde zu erkunden. Mit einem einzigen Ticket können die Gäste von 19 Uhr bis Mitternacht an Führungen, Vorträgen, Experimenten, Live-Musik, Performances und interaktiven Angeboten teilnehmen. Es gibt auch spezielle Veranstaltungen für Kinder.

Tauche in Kiels Kulturleben ein

Die Veranstaltung bietet eine vielfältige Auswahl an kulturellen Erlebnissen. In der Stadtbücherei können Besucher mithilfe eines Green Screens in Filmkulissen eintauchen, das Theatermuseum ermöglicht das Tragen echter Theaterkostüme, und am Schifffahrtsmuseum können Interessierte unter freiem Himmel Tango tanzen. Die Kieler Museumsnacht bietet auch einzigartige Einblicke in verschiedene Themen. Im Zoologischen Museum werden Fragen zur Tierwelt nachgegangen, wie etwa warum Wölfe den Mond anheulen. In der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung der Samariterschule lernen Gäste Erste Hilfe nach den Methoden von Friedrich von Esmarch. Das Maschinenmuseum in der Wik zeigt alte Dynamo- und Motorenmodelle in Aktion.

Kiels Kultur mit allen Sinnen entdecken

Kunstliebhaber können in der Kunsthalle zu Kiel Kunstwerke nicht nur visuell, sondern auch über den Tastsinn erkunden. In der Antikensammlung werden starke Frauenfiguren aus der griechischen Tragödie in den Fokus gerückt. Im Flandernbunker werden Friedenslichter gestaltet, und die Gallery Cubeplus zeigt eine sinnliche Kunstinteraktion zwischen Heiko Wommelsdorf und Cindy Hennes. Die Museumsnacht präsentiert nicht nur Museen, sondern auch schwimmende Kulturdenkmäler wie Museumsschiffe und die Kieler Hansekogge. Es werden auch ungewöhnliche Kooperationen und Interventionen geboten, wie der temporäre postGarten im Neuen Rathaushof, der nachhaltige Stadtraumgestaltung thematisiert.

Und zu gewinnen gibt es auch etwas

Ungewöhnliche Preise zu gewinnen gibt es für alle, die mindestens sechs Häuser besucht und sich dort einen Museumsstempel abgeholt haben. Die Stempel-Sammelscheine liegen zur Veranstaltung in den teilnehmenden Häusern aus. Außerdem stehen sie auf der Museumsnacht-Website zum Ausdrucken zur Verfügung.

Ab 23 Uhr können alle Nachtschwärmer*innen die Veranstaltung in der Stadtgalerie bei Musik, Tanz und Getränken entspannt ausklingen und das Erlebte Revue passieren lassen.

Mit dem Bus von Museum zu Museum

Eintrittsbändchen sind im Welcome Center Kieler Förde, im CITTI-Ticketcenter und in teilnehmenden Einrichtungen erhältlich. Online-Tickets können unter www.museumsnacht-kiel.de gebucht werden. Die Online-Tickets sind beim Besuch der ersten Einrichtung ausgedruckt oder auf dem Handy vorzuzeigen. Sie werden entwertet und in ein Bändchen getauscht. Das Bändchen wird am Handgelenk befestigt.



Im Vorverkauf kosten die Bändchen oder Online-Tickets zehn Euro (ermäßigt sieben Euro). An den Abendkassen der Museen zahlt man für ein Bändchen zwölf Euro (ermäßigt acht Euro). Der Vorverkauf läuft bis einschließlich Donnerstag, 24. August. Am Freitag, 25. August, gilt dann der Abendkassenpreis. Für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag ist der Eintritt frei.



Mit dem „Museumsexpress“ der KVG gelangen Besucher*innen schnell und unkompliziert von Museum zu Museum. Die Fahrpläne hängen in den Museen aus und sind auf der Website sowie im Programmheft zu finden. Auch die Fahrt mit den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Kiel und Umgebung ist im Ticketpreis enthalten.

Die Museumsnacht wird von verschiedenen Einrichtungen, Partnern und Organisationen in Kooperation mit dem Amt für Kultur und Weiterbildung der Stadt Kiel veranstaltet.

Eine Vielzahl von Einrichtungen ist an der Museumsnacht beteiligt, darunter die Kunsthalle zu Kiel, das Zoologische Museum, das Theatermuseum, die Stadtbücherei, die Fachhochschule Kiel und viele mehr.