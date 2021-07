1

In Honigsee gibt es ab diesem Sommer wieder Live-Musik in einem ganz neuen Format: Vier Abende, zehn Konzerte mit einem internationalen Line-up.

Dort wo sich bereits zwischen 1997 und 2007 das Honigsee Open Air einen Namen machte, startet jetzt die nächste Generation mit der Mission Live-Musik in Honigsee in einem neuen Gewand. Mit dabei sind die Schauspielerin und Sängerin Meret Becker, das israelische Jazz-Trio Shalosh (Nominierte in der Kategorie Band des Jahres International 2021 beim Deutschen Jazzpreis) und das Ruhrpott-Unikat Botticelli Baby. Dazu u. a. auch Künstler*innen aus Frankreich und Brasilien. Die Mischung macht’s: Die Gäste sitzen auf Heuballen oder auf bunt zusammengewürfelten Gartenstühlen, laufen über unebenen Boden und bekommen richtig guten Sound und große Klangwelten geboten. Das sind die Honey Lake Sessions. Das musikalische Spektrum umfasst Jazz, Singer-Songwriter-Musik, Folk, Chanson, Brass-Funk-Rap, A cappella und Elektropop. Hier kommen sowohl Fans von lebendigen Festivals als auch anspruchsvolle Kulturliebhaber*innen auf ihre Kosten. Tickets gibt es unter www.tixforgigs.com, weitere Infos zum Line-up bei Instagram und Facebook @honeylakesessions.



22.–25. Juli • Honey Lake Sessions, Rönner Straße 22, Honigsee