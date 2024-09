Gunter Plüschow führte Anfang des 20. Jahrhunderts viele Expeditionen durch.

Die Umgestaltung des ehemaligen Britischen Yacht-Clubs zum Plüschowhafen ist in vollem Gange. Hierbei ehrt Kiel den berühmten Marineoffizier und Flugpionier Gunther Plüschow, dessen Erbe nun das maritime Flair dieser einzigartigen Location prägt.

Ein Leben voller Abenteuer

Gunther Plüschow, geboren am 8. Februar 1886 in München und tragisch verstorben am 28. Januar 1931 in Argentinien, war ein deutscher Marineoffizier, der durch seine bemerkenswerten Leistungen als "Flieger von Tsingtau" und als Flugpionier in Feuerland berühmt wurde. Plüschow war der erste Mensch, der die Darwin-Kordillere, das Kap Hoorn und die Torres del Paine überflog – Leistungen, die ihm einen festen Platz in der Luftfahrtgeschichte sichern. Ende 1930 kehrte Plüschow nach Chile und Argentinien zurück, um seine Forschungsflüge fortzusetzen. Tragischerweise stürzte er dabei am 28. Januar 1931 mit seinem Flugzeug in den Rico-Arm (Brazo Rico) des Lago Argentino am Fuße des Gletschers Perito Moreno ab, wobei er ums Leben kam.

Familienerbe und militärische Karriere

Plüschow entstammte der bekannten Familie Plüschow, deren Wurzeln auf den Erbprinzen Friedrich Ludwig zu Mecklenburg zurückgehen. Seine militärische Laufbahn startete er in der Kadettenanstalt Plön und setzte sie in der Kaiserlichen Marine fort, wo er durch zahlreiche Beförderungen und Kommandos Anerkennung fand. Seine Ehe mit Isot Kempfe führte zur Geburt seines Sohnes Gunter Guntlof Plüschow, der bis 2017 lebte.

Die Umgestaltung des Plüschowhafens

Ende 2020 erwarb die Landeshauptstadt Kiel das Areal des ehemaligen Britischen Yacht-Clubs (BYC), das jahrzehntelang militärisch genutzt und für die Öffentlichkeit unzugänglich war. Nun wird dieses 1,4 Hektar große Grundstück am Nordufer des Plüschowhafens in Pries/Friedrichsort für die Bevölkerung geöffnet. Diese einzigartige Südlage verspricht ein maximal erlebbares maritimes Flair, das die Hafenstadt Kiel charakteristisch prägt.

Ein Ort für alle Kieler

Die Stadt Kiel hat ein offenes Konzeptverfahren zur qualitätsvollen Entwicklung dieses besonderen Platzes initiert. Ziel ist es, das Areal in einen lebendigen und zugänglichen Raum zu verwandeln, der den Kielern und Besuchern gleichermaßen zugutekommt. Der Plüschowhafen steht somit nicht nur als Gedenkstätte für einen bemerkenswerten Pionier, sondern auch als Symbol für die zukünftige, gemeinschaftliche Nutzung dieses besonderen Ortes.