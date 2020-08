Kiel als Meeresschutzstadt hat nun den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 gewonnen: Wir sind sowas von stolz! (Bild: JumpStory.de)

Kiel kann nachhaltig! Das wissen wir schon lange. Jetzt aber ist es auch offiziell: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2021, der nun verliehen wurde, geht an Kiel. Die Landeshauptstadt setzt sich damit gegen München und Stuttgart durch. Mit dem Preis werden Kommunen prämiert, die sich dem Wandel mit einer umfassenden, nachhaltigen Stadtentwicklung stellen.

Kiel erhält die Auszeichnung in der Kategorie Großstädte. Bei den mittleren Städten setzte sich Buxtehude durch. Siegerin bei den Kleinstädten und Gemeinden ist Eltville am Rhein. Die Auszeichnung wird seit 2012 von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (DNP) vergeben und ist mit einer Fördersumme von jeweils 30.000 Euro von der Allianz Umweltstiftung dotiert.

Und wieso?

„Neben vorbildlichem Engagement in den Bereichen Klimaschutz und soziale Teilhabe setzen alle drei Städte auf eine starke bürgerschaftliche Beteiligung. So legen sie das Fundament für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung“, erklärt Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich sehr über die Auszeichnung: „Für Kiel und die Welt: global denken, lokal durchstarten – das ist das Motto unseres Nachhaltigkeitsengagements. Der Preis ist eine tolle Anerkennung für das, was wir hier in den vergangenen Jahren angestoßen haben. Er ist aber vor allem ein Auftrag, dass wir uns weiterhin mit Mut, Klarsicht und Leidenschaft den großen Herausforderungen der Zukunft stellen. Ich freue mich über alle Engagierten – Kieler*innen, Unternehmer*innen, Wissenschaftler*innen und Investor*innen – die dazu beitragen, unsere Stadt in puncto Nachhaltigkeit voranzubringen und unsere Vorbildfunktion weiter auszubauen. Es gibt noch viel zu tun!“

Bedeutung als Meeresschutzstadt

Ende Juni hatte sich die Landeshauptstadt der Jury des DNP bei einer Videokonferenz im Ostseekai präsentiert. Dabei stellte Oberbürgermeister Kämpfer die Verbindung von globaler und lokaler Verantwortung in Zusammenhang mit Kiels Lage am Meer. Er hob die Bedeutung als Meeresschutzstadt und als Hafen zur Welt heraus und betonte auch die Zusammenarbeit mit den Partnerregionen Moshi District (Tansania) und Hatay (Türkei).

Ein wesentlicher Aspekt des Kieler Nachhaltigkeitsverständnisses ist zudem die rege Beteiligung der Bürger*innen an der Entwicklung der Stadt – sei es über formale Beiräte, Projektförderungen oder auch einen lebhaften informellen Austausch. Ein Video der Präsentation und weitere Informationen sind unter www.kiel.de/dnp zu finden.

PS: Das Preisgeld will Kiel übrigens nutzen, um sich noch stärker im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) zu engagieren.