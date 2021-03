Auf in die nächste (digitale) Runde...

Auch wenn die „contacts“ etwas anders sein wird – die Chancen, Möglichkeiten und Erfahrungen bleiben top!

Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten in Hinblick auf das Pandemiegeschehen hat das Präsidium der CAU die Entscheidung getroffen, die „contacts“ in diesem Jahr zur Sicherheit aller Teilnehmenden noch einmal digital stattfinden zu lassen.

Aufbauend auf den Erfahrungen des letzten Jahres nimmt die "virtual contacts" 2021 langsam Gestalt an und gibt allen teilnehmenden Unternehmen wieder die Möglichkeit, sich mit detaillierten Profilen und verschiedensten virtuellen Kontaktmöglichkeiten zu präsentieren! „Wir freuen uns sehr darauf, unseren Studierenden und Alumni trotz der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation wieder so viele Unternehmen präsentieren und sie damit weiterhin auf dem Weg in eine berufliche Zukunft unterstützen können!“ so die Veranstaltungsleiterin der Firmenkontaktmesse an der CAU, Wiebke Gebhardt.

Was erwartet mich auf der nächsten Firmenkontaktmesse "contacts" 2021?

Seit 2000 ist die "contacts" das Netzwerk-Event an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, bei dem Personalverantwortliche und UnternehmensvertreterInnen verschiedenster Branchen mit Studierenden und Alumni aus unterschiedlichsten Fachbereichen in Kontakt treten können. Personalverantwortliche, Fachbereichsleitende und Trainees stehen für Gespräche zur Verfügung und freuen sich darauf, Ihre zukünftigen MitarbeiterInnen in entspannter Atmosphäre kennenzulernen! Eine gute Gelegenheit, berufliche Netzwerke zu erweitern, zu pflegen und gemeinsam eine berufliche Zukunft zu planen. Es werden Praktika, Werkstudierendentätigkeiten und Jobs vergeben. Fragenstellen und Vernetzen ausdrücklich erwünscht! Die teilnehmenden Unternehmen veröffentlichen am Messetag außerdem aktuelle Ausschreibungen über die digitale Jobwall des Career Centers. Es werden Meetings und Fachvorträge rund um die Themen Arbeitsmarkt, Bewerbungsprozess und Berufsalltag gehalten. Unternehmen können sich noch bis 16. April anmelden!

Infos zur Teilnahme für Unternehmen auf www.contacts.uni-kiel.de oder telefonisch unter 0431/880-1264.