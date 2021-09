Hier könnt ihr Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen erleben. (Bild: Stiftung Naturschutz)

Das Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein dreht im September noch mal richtig auf!

Wie wäre es mal wieder mit einem ausgiebigen Ausflug in die Natur? Ein Trip in die Hüttener Berge mit Blick bis nach Kiel oder eine spannende Entdeckungstour durch das Eidertal? Interessierte sind eingeladen, beim Naturgenussfestival der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein an zahlreichen Veranstaltungen rund um Natur- und Klimaschutz teilzunehmen und sich in ausgewählten Restaurants verwöhnen zu lassen. Das bunte Programm ist eine spannende Reise durch die facettenreiche Landschaft der Region. Hier kann man Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum begegnen, sich von Expert*innen heimische Pilz- und Pflanzenarten näher bringen lassen und anschließend in den Genuss regionaler Produkte kommen.

Im Zentrum steht die Wichtigkeit des Naturschutzes für die Erhaltung der örtlichen Ökosysteme. Zu den September-Highlights gehören unter anderem das Ziegen-Trekking im Naturschutzgebiet Höltigbaum, eine Wikinger-Wanderung durchs Haddebyer Noor und die Entdeckung der heimischen Früchtewelt in den Knicks am Bültsee. 12 Gastronom*innen in ganz Schleswig-Holstein tischen außerdem ein einzigartiges Genussmenü auf, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Rund 90 Veranstaltungen begeistern bis Ende September alle Naturenthusiast*innen, von klein bis groß ist jede*r willkommen. Wer den (Wissens-)Hunger stillen möchte, ist aufgefordert, sich direkt bei den Veranstaltern anzumelden, da die Teilnehmer*innenzahlen begrenzt sind.

Weitere Infos unter www.naturgenussfestival.de.