Netflix Party trotz Corona

Der Streaming Anbieter Netflix entwickelte das Tool bereits vor 5 Jahren (Bild: GettyImages/Tero Vesalainen)

In Zeiten von Social Distancing sehnen wir uns nach ein wenig Gesellschaft. Der Streaming Anbieter Netflix hat bereits vor fünf Jahren ein Ad-On entwickelt, mit dem das gemeinsame Serien-Gucken möglich ist – ohne körperlich anwesend zu sein.

Es funktioniert wie der Chat während eines Youtube-Streams und ist schon gar nicht neu. Während der Corona-Krise erfreut sich die Funktion Netflix Party allerdings zunehmender Beliebtheit. Schließlich möchte man sich auch während eines Horror- oder Liebsfilms mit jemandem über das Gesehene austauschen. Gerade Serien bieten unter Insidern genug Gesprächsstoff. Wie das funktioniert?



1. Zunächst müssen alle Teilnehmer die Extended Version von Netflix installieren. Das Ad-On funktioniert momentan allerdings nur in Chrome. Derjenige, der die Party schmeißen will, startet eine Wiedergabe auf Netflix und klickt auf das rote NP-Icon oben rechts neben der Adresszeile. In dem Popup, das dann erscheint, kann nun direkt auf Start the party geklickt werden.

2. Ist das erledigt, erscheint eine URL, die alle Teilnehmer kopieren und an andere Freunde senden müssen. Der Haken bei „Show Chat“ sollte gesetzt sein, damit ihr euch während der Wiedergabe per Tastatur unterhalten könnt.

3. Haben eure Freunde die Erweiterung installiert und den zugeschickten Link im Chrome-Browser aufgerufen, klicken sie auf das rote NP-Icon und sollten dann automatisch der Party beitreten. Die Wiedergabe wird über alle Teilnehmer synchronisiert, sodass ihr den Film tatsächlich gemeinsam ansehen könnt.

