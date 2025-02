Der KielGutschein kann ab sofort überall dort in der Holtenauer Straße, wo auch der Holtenauer-Gutschein akzeptiert wird, eingelöst werden (Bild: Kiel-Marketing/Kai Kokott)

Gute Nachrichten für die Kieler Wirtschaft: Der KielGutschein wächst weiter.

„Der Erfolg unseres Stadtgutscheins zeigt, dass die Kielerinnen und Kieler bereit sind, lokal einzukaufen und so die heimische Wirtschaft zu stärken. Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, Anreize für den Einkauf vor Ort zu schaffen“, erklärt Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing. Und jetzt geht es noch weiter: Der KielGutschein ist ab sofort auch bei den Akzeptanzstellen des neuen Holtenauer-Gutscheins einlösbar. Dank einer Kooperation mit dem Verein „dieHoltenauer“ wächst das Einlösenetzwerk auf über 150 Unternehmen. Neben kleinen feinen Adressen, beliebten Restaurants und Dienstleistenden wird der KielGutschein auch bei einer Tankstelle sowie bei Lebensmitteleinzelhändlern im gesamten Stadtgebiet als modernes Zahlungsmittel akzeptiert. „Das Besondere an unserem System ist, dass es die lokalen Händler*innen unterstützt und sich nicht nur auf große Ketten konzentriert“, betont Ina Runge, Projektleiterin bei Kiel-Marketing.

KielGutschein stärkt Kieler Kaufkraft

Auch die Geschäftsleute freuen sich über den Erfolg: Oke Clausen, Geschäftsführer von Unterwegs Kiel, berichtet: „Viele Kundinnen und Kunden kommen gezielt zu uns, um ihren KielGutschein einzulösen – so lernen sie unser Sortiment kennen und kommen gerne wieder.“ Aber nicht nur Privatpersonen profitieren. Unternehmen können den KielGutschein als steuerfreien Sachbezug für ihre Mitarbeitenden nutzen. Das stärkt nicht nur die Motivation im Team, sondern auch die Kaufkraft in Kiel.

Kurz gesagt: Der KielGutschein ist ein echtes Erfolgsmodell – und mit der neuen Partnerschaft in der Holtenauer Straße gibt es noch mehr Möglichkeiten, ihn einzulösen. Also: Gutschein schnappen und die Stadt entdecken!

Mehr Infos gibt’s hier: www.kielgutschein.de