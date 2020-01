0

Die ersten Wochen in 2020 liegen hinter uns und wir hoffen, dass ihr alle gut in das neue Jahr gestartet seid! Wir knüpfen auch im neuen Jahrzehnt an alte Traditionen an und haben euch eine neue Ausgabe der KIELerleben zusammengestellt, die sich mit der Gestaltung eurer Zukunftspläne auseinandersetzt.

In unserem Titelthema dreht sich alles rund ums Heiraten. Hier findet ihr jede Menge Tipps in welchen angesagten Locations ihr eure Hochzeit feiern und die Party steigen lassen könnt. Wo es die hübschesten Outfits gibt und was zur Organisation des schönsten Tags des gemeinsamen Lebens gehört, erfahrt ihr ebenfalls auf diesen Seiten.

Auf unseren Arbeitsseiten stellen wir euch einerseits ein Kieler Start Up Unternehmen und den Gründer dahinter vor, bieten euch einen Überblick der Ausbildungsberufe und freien Plätze, welche die Basis eures zukünftigen Arbeitslebens sein könnten. Wer noch etwas Starthilfe benötigt, für den bietet vielleicht ein Freiwilliges Soziales Jahr die passende Gelegenheit, um sich auf das Berufsleben vorzubereiten. Berufsfindungsprojekte und Infotage finden ebenfalls in und um Kiel herum statt, bei denen ihr euch richtig inspirieren lassen könnt.

Im Stadtgeschehen berichten wir von den Neuheiten in der Stadt, welche Lokale neueröffnen und was sich bei Holstein Kiel tut. Wie vielseitig Kiels Kulinarik doch ist, zeigen wir euch wieder einmal in der Rubrik Hunger & Durst bevor es romantisch wird bei unseren Tipps zum Valentinstag.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe!

Hier geht es zum Download der Ausgabe!