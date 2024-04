Generalmusikdirektor Gabriel Feltz beerbt Benjamin Reiners offiziell erst im Sommer 2025, doch stellte bereits jetzt das Programm der Spielzeit vor. (Bild: S. Schulten)

0

Nach dem Bekanntwerden des scheidenden Generalmusikdirektor Benjamin Reiners, suchten die Kieler Philharmoniker einen neuen Chefdirigenten. Gabriel Feltz setzte sich von 120 Bewerbenden am Ende durch und sprach über die Rolle Kiels als Musikstadt und hinter welcher Stadt sich Kiel aus seiner Sicht nicht verstecken muss.

KIELerleben: Herr Feltz: Was erwarten Sie von Ihrem Amtsantritt in Kiel?

Dass ich liefere. Also, was man von mir erwartet. Gute Konzerte und Konzertprogramme, spannende Musik und gute Dirigate – auch in der Oper. Ich denke die Anforderung besteht und dafür wurde ich engagiert. Darauf liegt meine primäre Aufmerksamkeit. Aber daneben gibt es viele andere Motivationen.

Wie zum Beispiel?

Ich möchte die Stadtgesellschaft kennenlernen – die Kielerinnen und Kieler sowie die Gegend. Ich möchte auch Ansprechpartner sein, vor allem für klassische Orchestermusik. Ich möchte Musikvermittlung betreiben und diese auch prägen.

Das klingt ambitioniert!

Ja. ich denke, dass die Grenze zwischen Stadttheater und einer Stadtgesellschaft eine fließende ist. Heute vielleicht noch mehr, als es vor 30 Jahren der Fall war.

Für Ihre Vorhaben sollten Sie zunächst Ihre Musikerinnen und Musiker kennen. Hatten Sie bereits die Gelegenheit dazu?

Während meines Vordirigats im November und Dezember habe ich kurz die Gelegenheit gehabt. Also gewissermaßen während der Testphase meine Qualifizierung für die Anstellung in Kiel. Seitdem habe ich natürlich einige Sitzungen abgehalten. Ich habe die Saison 2024/2024 natürlich auch schon dem Orchester präsentiert. Es gibt viele Berührungspunkte und ich arbeite mich immer mehr ein und es wird alles immer vertrauter.

Ihre Anforderungen scheinen hoch. Sind Ihre Musikerinnen und Musiker diesen denn gewachsen?

Ohne jeden Zweifel! Absolut! Kiel hat eine große Orchester-Tradition. Und wenn man sich die Reihe der vergangenen Chefdirigenten anguckt, dann ist es eine durchaus prominente Liste. Das finde ich sehr beeindruckend. Da muss sich Kiel nicht hinter Hamburg verstecken. Kiel hat seine eigene Musikkultur und -tradition. Und dazu möchte ich maximal beitragen.

Hier gehts zum Programm der Kieler Spielzeit 2024/2025!