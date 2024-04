(Bild: Finja Selk)

Der neue Spielplan des Theater Kiels wurde am Montag, 22. April 2024, im Opernhaus vorgestellt. Opern, Konzerte, Ballett, Schauspiel und Junges Theater – das Jahresprogramm ist bunt und hält neben Kieler Lokalgeschichten viele Verkaufsschlager der vergangenen Jahre bereit.

Im Foyer des 1. Rang im Kieler Opernhaus war die Spannung förmlich mit Händen zu greifen. Denn neben sämtlichen Medienvertreter*innen fanden sich auch Mitarbeitende und Verantwortliche aller Theater-Ressorts ein, um ihr Jahresprogramm der Spielzeit 2024/2025 der Öffentlichkeit vorzustellen. Darunter auch der neue Generalmusikdirektor Gabriel Feltz, welcher den designierten GMD Benjamin Reiners beerbt, und sein Programm „Das Philharmonische Orchester” mit Begeisterung ausführte.

Aufführungen im Kieler Theater 2024/25

Angefangen mit einer Komödie “Rosenkavalier”, deren Rollen fast alle von dem Ensemble des Kieler Theaters gespielt werden. Danach folgte eine etwas bösartigere Geschichte mit der beliebtesten Oper von Johann Strauss „Fledermaus”. Auch eine Komödie ist die nächste Oper „Rodelinda”, die von dem Regisseur Carlos Wagner inszeniert wurde. Eine Uraufführung, die für das junge Publikum interessant sein könnte, ist die Kinderoper „Nixe Kieliane sucht die Ostseeperle”. Die Oper wurde von Anna Lach geschrieben und wird für Kinder ab 4 Jahren angeboten. Bald soll dazu eine Projektwoche stattfinden, wo eine 3. Klasse dran teilnimmt und die Musik des Stückes mit komponieren darf. Die Idee dahinter ist es, den Kindern Musik zu vermitteln und sie daran teilhaben zu lassen. Dann folgten die Opern „Don Carlos”,eine humorvolle „Cinderella”- Variante von Peter Maxwell und zum Abschluss eine Open-Air Oper „La Traviata”.

Ballettprogramm

Danach wurde das Programm des Balletts vorgestellt, welches am 12. Oktober mit einer neuen Choreografie „Sommernachtstraum” vom Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko startet.Die Musik dazu wird live vom Philharmonischen Orchester gespielt. Das nächste Stück, eine Uraufführung, ist ”Balanchine-Lee-Ivanenko” und aus zwei Choreografien von George Balanchine und Douglas Lee zusammengestellt.

Passend in der kälteren Jahreszeit kommt Schwanensee zurück ins Theater und im Frühling findet dann die Ballettgala im Theater Lübeck statt, wo auch “der flüchtige Augenblick” zu sehen ist.

Neuer GMD und seine anstehenden Projekte

Der neue Generalmusikdirektor Gabriel Feltz berichtete danach über die anstehenden Konzerte des Mottos „Die fünf Elemente”.

Die acht Konzerte bestehen aus fünf Elementen: Wasser, Erde, Luft, Feuer und das fünfte Element. Zweimal wird das Konzert mit dem Titel „sanfte Brise” mit dem Bezug auf das Element Wasser vorgestellt, in dem sich eine berühmte Kombination zweier Symphonien von Leonard Bernstein und Ludwig van Beethoven mit dem Namen „La mer” befindet. Ebenfalls werden die Konzerte der Elemente Luft und Erde doppelt vorgestellt. Das Konzert zum Element Feuer jedoch nur einmal.

Zum Abschluss folgt das Konzert mit dem fünften Element, welche Symphonie aus mehreren Musikrichtungen komponiert wurde. Mit dabei ist eine der ältesten Kompositionen aus 1552.

Schauspielneuheiten in Kiel

Dann folgte die Saison des Schauspiels ab dem 27. September dieses Jahres mit dem Stück „Glaube Liebe Hoffnung”. Am 11. Oktober folgt „Der Besuch der alten Dame” von Friedrich Dürrenmatt. Vor der Weihnachtszeit kommt ein Stück mit etwas dunklem Humor auf die Bühne mit dem Namen „Spitzenhäubchen”.

Zwei Neulinge im Schauspielhaus wurden am Ende erwähnt, die sich unter Anderem bei dem Stück „Romeo und Julia” beweisen werden.

Zum Ende hat sich das Junge Theater im Werftpark, das auch am 21. September loslegt. Sie präsentieren eine Geschichte aus dem Kinderbuch „Frederick”. Es eignet sich für Kinder ab 3 Jahren und handelt sich um eine Maus mit kreativen, schlauen Ideen. Für Jugendliche wäre die darauf folgende Tragödie „Antigone” (22.03) etwas. In dem Programm des Jungen Theaters ist für fast jede Altersklasse was dabei, aber dieses Jahr vor allem für kleinere Gäste, wie auch das Stück „Prof. Challengers und die vergessene Welt der Dinosaurier”.

Andere Events in Kiel

Am Schluss wurde auf das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes aufmerksam gemacht, welches am 25. Mai gefeiert wird. Weiteres findet man unter dem Namen „Bühnen für Demokratie”.

Das Theater Kiel hat aktuell so um die 150.000 Zuschauer und bietet, um auch die jüngere Generation vom Theater zu überzeugen, das Kulturticket für Schüler*innen und Student*innen an. Weitere Infos zum Programm und Ticketpreisen auf der Website des Theaters Kiel.