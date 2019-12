(Bild: GettyImages / zssp)

Mit der Eröffnung des ersten Teilbereichs des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) am Dienstag, 10. Dezember, ist nun ein weiterer wichtiger Baustein der Kieler Innenstadtplanung fertiggestellt.

Der ZOB geht mit dem Fahrplanwechsel der Busbetriebe am Sonntag, 15. Dezember, in Betrieb. Zunächst fahren nur die NAH.SH-Busse der VKP und Autokraft vom neu gestalteten ZOB ab. Der Flughafenshuttlebus „Kielius“ der Autokraft startet weiterhin – bis zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts – an der Raiffeisenstraße. Gleiches gilt auch für die Fernbusse, die zunächst weiterhin vom Interims-ZOB abfahren.

„Der ZOB – mit dem darüber liegenden Parkhaus – ist ein echter Gewinn für die Kieler Innenstadt. Wir freuen uns, dass bald die ersten Busse von dort abfahren werden. Auch für Kiel als Tourismus- und Einkaufsziel ist der ZOB ein Meilenstein, denn so kommen Besucherinnen und Besucher direkt im Herzen Kiels an“, sagen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Baudezernentin Doris Grondke.

Jahrzehntelang konnten Kielerinnen und Kieler vom 1972 anlässlich der Olympischen Segelwettbewerbe erbauten Omnibusbahnhof in die Welt fahren. Nach den Planungen des Ingenieurbüros TSM aus Kiel startete der Rückbau des alten ZOBs im Mai 2015. Dieser dauerte bis September 2015. Parallel zum Hochbau des neuen Parkhauses wurde von Mai 2018 bis Dezember 2019 der erste ZOB-Bauabschnitt fertiggestellt. Der Baubeginn des zweiten Abschnitts soll planmäßig im Frühjahr 2020 starten, er hängt jedoch stark vom Baufortschritt des benachbarten Hotelneubaus ab.

Geplant ist die Fertigstellung des Projektes für den Herbst 2020. Zum Gesamtprojekt gehört nicht nur der Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofs in zwei Bauabschnitten, sondern auch der Bau des Parkhauses über dem ZOB, das am 1. Oktober eröffnet wurde, und des Hotels Atlantic sowie der Neubau des Unique Hotels.

Linien, die ab dem 15. Dezember vom ZOB abfahren

102 Kiel – Laboe (Schnellbus)

200 Kiel – Schönberg/Schönberger Strand

201 Kiel – Schönberg (Schnellbus)

210 Kiel – Tökendorf – Stein – Schönberg

218 (Kiel-) Probsteierhagen - Lutterbek - Wendtorf - Stein

300 Kiel – Ostseepark – Raisdorf

310 Kiel – Selent – Lütjenburg – Oldenburg

315 Kiel – Selent – Lütjenburg (Schnellbus)

410 Kiel – Wankendorf – Bad Segeberg

411 (Kiel-) Bornhöved – Tensfeld – Bad Segeberg



Autokraft



4610 Kiel – Nortorf – Itzehoe

4630 Rendsburg – Achterwehr – Kiel

4810 Kiel – Eckernförde – Schleswig

520 Kiel – Schierensee

520/540 Gesamtverkehr Kiel – Schierensee/ Westensee

540 Kiel – Mielkendorf – Rumohr – Schierensee – Westensee

620 Westensee – Achterwehr – Kiel

620/640 Gesamtverkehr Westensee – Achterwehr – Kiel

640 Kiel – Kronshagen – Achterwehr – Felde – Westensee