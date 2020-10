Der Kleine Kiel-Kanal, wie ihn die Stadtverwaltung nennt, sucht noch nach einem offiziellen Namen. (Bild: S. Schulten)

„Kleiner Kiel-Kanal“, „Holsten-Fleet“, „Altstadt-Fleet“ – noch wird ein offizieller Name für die Innenstadt-Attraktion gesucht. Ab Donnerstag, den 22. Oktober, startet ein Beteiligungsverfahren, bei dem die Ideen der Kieler*innen gefragt sind.

Kiels neue Innenstadt-Attraktion an der Holstenbrücke wird gut von den Kieler*innen angenommen. Selbst im kühlen Oktober verweilen an den Wasserflächen Innnenstadt-Besucher*innen und nutzen die neugeschaffene Aufenthaltsqualität.

Bisher hat das Bauwerk allerdings noch keinen offiziellen Namen. Die Stadtverwaltung nennt es „Kleiner Kiel-Kanal“, die Kieler Nachrichten sagen „Holsten-Fleet“ und die Kaufleute der Altstadt bevorzugen die Bezeichnung „Altstadt-Fleet“. Die Kieler Ratsversammlung hat nun beschlossen, dass gemeinsam mit den Kieler*innen ein einheitlicher Name gesucht werden soll.

Für die Einreichung der Vorschläge gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen können Namensideen online abgegeben werden unter www.kiel.de/umfrage. Zum anderen liegen ab Donnerstag stadtweit in Geschäften und Restaurants Postkarten aus. Vorgeschlagen werden können Namen, die positiv besetzt sind und einen Bezug zu Kiel haben, aber nicht zu einer Person. Bis zum 4. November (Poststempel entscheidet) können die Vorschläge in einem ersten Schritt bei der Stadtverwaltung eingebracht werden. In einem zweiten Schritt entscheiden die Kieler*innen dann unter sechs Vorschlägen. Das Schlusswort hat im Anschluss die Ratsversammlung.