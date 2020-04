Ob und wie das NORDEN Festival stattfinden kann, zeigt sich bis spätestens Ende April (Bild: NORDEN Festival)

Das "The Nordic Arts Festival" kann nicht wie geplant vom 27.08 – 13.09.2020 stattfinden. Manfred Pakusius und Marno Happ spielen daher nun verschiedene Szenarien durch und prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, das NORDEN – The Nordic Arts Festival in diesem Jahr dennoch stattfinden zu lassen.

Da mit der Entscheidung der Bundesregierung und der Bundesländer alle Großveranstaltungen in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 31.08.2020 abzusagen, auch das NORDEN Festival nicht in geplanter Form stattfinden kann, denken die Veranstalter auf anderen Umsetzungsmöglichkeiten herum.

"Aktuell spielen wir verschiedene Szenarien durch und prüfen weiterhin, welche Möglichkeiten es gibt, das NORDEN Festival in diesem Jahr stattfinden zu lassen: In einem veränderten Format, indem der Zeitpunkt verschoben wird, oder in einem anderen Umfang. Dazu werden wir mit den gebuchten Künstler*innen, unseren Partner*innen, der Stadt Schleswig und mit der Landesregierung in Kiel sprechen. Es gilt zu klären, ob das NORDEN Festival als Großveranstaltung eingestuft wird und wie die Lage ab dem 01.09.2020 bewertet wird."

Der Appell der Veranstalter an alle Teilnehmer und Ticketinhaber*innen ist daher: Bitte seid geduldig. Eine Bekanntgabe der Entscheidung wird bis Ende April 2020 geschehen.

Bis dahin können Fragen an presse@norden-festival.com gestellt werden.