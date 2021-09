NORDEN Festival gibt weitere Karten frei

Das NORDEN Festival auf den Königswiesen ist durch seine Lage an der Schlei und das familienfreundliche Programm ein Highlight des Sommers. (Bild: Norden Festival)

(Bild: Norden Festival)

Luisa Neubauer trat am ersten Wochenende des NORDEN Festivals auf. (Bild: Norden Festival)

Beim Konzert von Tonbandgerät herrschte ausgelassene Stimmung vor der Bühne. (Bild: Norden Festival)

Das erste Wochenende des NORDEN Festivals auf den Königswiesen bei Schleswig war ein voller Erfolg. Obwohl die Veranstaltung ausgebucht war, werden für die verbleibende Zeit nun weitere Tickets erhältlich sein.

Nachdem das NORDEN Festival nach Pandemie-bedingter Pause 2020 wieder starten konnte, blickt Festivalmacher Manfred Pakusius zufrieden auf das erste Wochenende. „Die vier Tage Festival haben gezeigt, dass sich mit Blick auf das Sicherheits- und Hygienekonzept, auf unsere intensive Planung und Vorbereitung sowie die enge Zusammenarbeit mit Stadt und Ordnungsamt eine großartige Veranstaltung verwirklichen lässt.“ Vorsichtig haben sich Pakusius und sein Partner Marno Happ an die mögliche Besucherzahl herangetastet. Da das Gelände und die Kulturspielorte dieses Jahr deutlich größer sind und sich die Besucherströme gut verteilen, können die Veranstalter wieder Tagestickets an der Festivalkasse anbieten.

„Wir sind ein generationsübergreifendes Festival. Das bedeutet auch, dass sich die Besucher zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Gelände befinden“, sagt Pakusius. 2500 Menschen sind gleichzeitig auf der Fläche erlaubt. „Diese Zahl wurde am Wochenende zu keinem Zeitpunkt erreicht. Es hat sich auch gezeigt, dass Tickets vom ausgefallenen Festival im Jahr 2020, die ihre Gültigkeit behalten haben, oft nicht mehr eingelöst werden. Mit gutem Gewissen können wir daher wieder Tagestickets für das zweite und dritte Festivalwochenende anbieten und damit weiteren Menschen einen spontanen Besuch auf dem Festival ermöglichen, ohne das Maximum der Besucherzahl auszureizen“, ergänzt Marno Happ.

Die Tagestickets können ausschließlich am Kassenhäuschen des Festivals für den jeweiligen Tag erworben werden. Um die Besucherzahl genau kontrollieren zu können, werden keine Wochenendtickets angeboten.

Abendkassenpreise 2021 Tagestickets: Donnerstag & Freitag: 15 €/ 12 € ermäßigt, Samstag & Sonntag: 19 €/ 15 € ermäßigt

Familien-Tagestickets: Donnerstag & Freitag: 30€, Samstag & Sonntag: 38 €

Festivalauftakt ein voller Erfolg

Das erste Festivalwochenende bot das ganze Spektrum des besonderen NORDEN-Flairs. Neben gut besuchten Konzerten von Tonbandgerät, Deine Cousine und Bernd Begemann wurden zahlreiche Workshops für Jung und Alt angeboten. Außerdem gab es ein großes Kino -und Literaturprogramm, in dem Künstlerinnen und Künstler aus dem skandinavischen Raum ihre Werke präsentieren konnten.

Besonders großen Andrang gab es am Sonntag vor dem Literaturzelt. Die junge Klimaaktivistin Luisa Neubauer las aus ihrem Buch Vom Ende der Klimakrise und zog damit viele Menschen an. Neben einem spektakulären Lichtkonzept auf dem Festivalgelände konnten Gäste eine Banner-Ausstellung des Kieler Comic Kollektivs Pure Fruit in Form eines Comicstrips zum 75-jährigen Jubiläums Schleswig-Holsteins bewundern, außerdem zog die Installation um die Holzarbeit des Flensburger Künstlers Johannes Caspersen viele Blicke auf sich. Vor der Gartenbühne auf einem Ponton thront noch in den nächsten zwei Wochen die lebensgroße Skulptur in Form eines Eisbären.

Wenn das Festival am Donnerstag, 02. September, in die zweite Runde geht, können sich Gäste wieder auf ein Programm voller Abwechslung freuen. Auf den Musikbühnen werden unter anderem Norma, Eros Atomus und Beharie aus Norwegen erwarten. Viele weitere Künstlerinnen und Künstler aus dem skandinavischen Raum erweitern das Programm des zweiten Wochenendes.

Öffnungszeiten Festivalkasse

Donnerstag & Freitag: 17.00 – 21.00 Uhr

Samstag & Sonntag: 11.00 – 21.00 Uhr