Vom 26. August bis 12. September findet an drei Wochenenden das NORDEN Festival auf den Schleswiger Königswiesen statt. Das Sommerfest bietet mit einem durchdachten Hygienekonzept junge Kultur aus Nordeuropa für die ganze Familie an.

Seit 2018 findet in Schleswig am idyllischen Strand des Ostseefjords Schlei im Spätsommer ein Open-Air-Festival statt, das aufgrund seiner Gestaltung, seines genreübergreifenden, aktuellen Kulturprogramms und seiner familiären und nachhaltigen Ausrichtung einzigartig in Nordeuropa ist. Mit Blick auf die Schlei ist das Gelände in die Parklandschaft der Königswiesen eingebettet und liefert so das perfekte Kurzurlaubs-Feeling. Das Festival bietet bei kleinen Preisen einen kreativen und spannenden Querschnitt aus aktueller Popmusik, Straßentheater, Literatur, DIY-Kursen, Film und sportlichen Aktivitäten für Kulturinteressierte, Familien und Studierende.

Die kulturelle Vielfalt des europäischen Nordens

Die fantastische Ostsee-Landschaft, kreative Küche, zeitloses Design und eine lebendige Kultur-Szene – die Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl und die dazu gehörigen Geschichten, sind der Antrieb hinter dem Nordic Arts Festival. Die Open Air Veranstaltung am Ostseefjord Schlei bringt die Idee des europäischen Nordens auf die Schleswiger Königswiesen. In Anlehnung an das Motto der Europäischen Union „United in Diversity“ treffen sich hier aktuelle Künstler*innen unterschiedlicher Genres aus Skandinavien, dem Baltikum, Polen und Norddeutschland. In dem von der Schlei eingerahmten Landschaftspark, zwischen Sandstrand, Wäldchen, Festwiese und Atrium liegen zwei Musik-Bühnen, das Theaterdeck für Performances und Artistik, das Kulturzelt für Lesungen und Workshops, sowie das Kinozelt. In typischen roten skandinavischen Holzhäusern werden Speisen, Getränke, Kunst- und Designhandwerk angeboten.

Der NORDEN ist grün

Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem atmosphärischen Veranstaltungsort, den Schleswiger Königswiesen, hat für die Veranstalter oberste Priorität. NORDEN setzt auf 100 Prozent Ökostrom der Schleswiger Stadtwerke und bemüht sich um eine umweltbewusste Nutzung von Ressourcen. Die Gastronomie-Stände servieren auf Porzellantellern mit Besteck und bieten Getränke im Mehrweg-Becherpfandsystem an.

Auch die Gäste werden um Unterstützung gebeten: Es wird darauf hingewiesen, das Festival sauber zu halten, Müll an den vorgesehenen Müllstationen zu trennen und bitte keine Zigaretten auf den Boden zu werfen. Eine kostenfreie Frischwasserstation, ein bewachter Fahrradparkplatz, Informationen und Mitmachaktionen machen den NORDEN grüner und zeigen, dass ein nachhaltiges Kulturfestival Spaß macht und zukunftweisend ist! Im Grünen Pavillon können die Besucher*innen die 17 Nachhaltigkeitsziele erleben und finden Angebote, um sich mit der Thematik Klimagerechtigkeit vertraut zu machen.

Für Groß und Klein - Das Festival für die gesamte Familie

Das NORDEN Festival ist ein Ort für die ganze Familie. Von Bastelworkshops, Aktivitäten bis zu Lesungen – an den Festival- Nachwuchs ist gedacht. Selbst kleinere Kinder können sich sicher auf dem geschlossenen Festivalgelände bewegen. „Durch die Insellage der Königswiesen und der Bade-Möglichkeit am Strand der Schlei, fühlen sich insbesondere Familien ausgesprochen wohl und nehmen das Festival zum Anlass, ein Wochenende in Schleswig zu verbringen“, berichten die Leiter Manfred Pakusius und Marno Happ.

Die Veranstalter freuen sich außerdem, wenn ihr eure Autos für die Anreise zu Hause lasst und mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist. Und das wird sogar belohnt: Wer eine Zugfahrkarte im Schleswig-Holstein-Tarif (NAH.SH) als Anreisebeleg zum Festival nachweisen kann, erhält 5 Euro Rabatt auf ein NORDEN-Ticket. Ab dem Bahnhof Schleswig könnt Ihr bequem mit dem Bus zum Festival kommen. Direkt am Eingang gibt es zusätzlich einen bewachten Fahrradparkplatz. Einfacher kommt man nicht zum Gelände!

NORDEN Festival 2021 – Pandemiegerecht

Die Veranstalter haben aufgrund der Terminverschiebung von 2020 auf 2021 in Zusammenarbeit mit der Stadt Schleswig umfangreiche Maßnahmen vorgenommen, um die Sicherheit und Durchführbarkeit der Veranstaltung zu gewährleisten. Zum Jahreswechsel 20/21 wurde der Vorverkauf der Dauerkarten eingestellt, um die Besucheranzahl an den einzelnen Veranstaltungstagen einzugrenzen. Neben dem Umbau der Kassen, Ein- und Ausgänge, Spielstätten und Bühnen werden mehr Ordner*innen eingesetzt und die Anzahl der Hygienestationen erhöht. Als großes Plus erweist sich die Möglichkeit die Veranstaltungsfläche individuell zu vergrößern, da bislang nur ein Drittel des Landschaftsparks für das Festival genutzt werden.

NORDEN steht für aktives Erleben, kulturelle Vielfalt, nachhaltige Trends und kulinarische Feinheiten Schleswig-Holsteins und der nordischen Länder in atmosphärischer Umgebung – ein entspannter Kurzurlaub der besonderen Art! Tagestickets ab EUR 9,50 zzgl. VVK Gebühr. Karten solange der Vorrat reicht. Online oder in den Buchhandlungen Liesegang.

Student*innen erhalten ermäßigte Preise: das Wochenende-Ticket (4 Tage Festival) ab 20 EUR, Tagesticket ab 8 EUR zuzüglich VVK-Gebühr, online erhältlich auf www.norden-festival.com.

Auf diese bestätigten Acts könnt ihr euch freuen Donnerstag, 26.08. Bernd Begemann (Hamburg) & I See Rivers (Norwegen)

Freitag, 27.08. Tonbandgerät (Hamburg) & Signe Marie Rustad (Norwegen)

Samstag, 28.08. Leo in the Lioncage (Kiel) & Lina Maly (Elmshorn)

Sonntag, 29.08. TOYTOY (Hamburg) & Hvalfugl (Dänemark) Donnerstag, 02.09. Eros Atomus (Flensburg) & Powersolo (Dänemark)

Freitag, 03.09. Jeden Tag Silvester (Neumünster) & Norma (Föhr)

Samstag, 04.09. DJ Ben Diggin (Kiel) & Reggae Demmi (Lübeck & Hamburg)

Sonntag, 05.09. Miu (Norderstedt) & Henri Parker & The Lowered Lids (Flensburg) Donnerstag, 09.09. The Modern Times (Norwegen) & They Owe Use (Schweden)

Freitag, 10.09. Jesse Markin (Finnland) & DJ Set King Kong Kicks

Samstag, 11.09. Meadows (Schweden) & Elba (Dänemark)

Sonntag, 12.09. Paula & Karol (Polen)