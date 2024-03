(Bild: Holstenhallen Neumünster – Messe OUTDOOR jagd & natur – SixConcept)

Draußen erleben, entdecken und aktiv sein: Vom 5. bis 7. April dreht sich in den Holstenhallen Neumünster wieder alles um Jagd-, Natur-und Outdoor-Themen! Zweil Messe zum Preis von nur 8 Euro!

Zum achten Mal findet die „OUTDOOR jagd & natur” im Herzen Schleswig-Holsteins statt. Besucher*innen können sich an drei Tagen in den Hallen und auf dem Außengelände über die aktuellen Outdoor-Trends informieren und spannende Naturthemen (neu) für sich entdecken – egal ob beim Jagen oder Angeln, ob beim Wandern, Biken, Kanufahren oder auch beim Campen und Grillen. Auf der OUTDOOR kannst du die Schätze in deiner Region entdecken und dich für die Zeit draußen vorbereiten und ausstatten.

Genießen auf der NORDGRILL

Genießer*innen kommen selbstverständlich auch nicht zu kurz: Die Schleswig-Holsteinische Grillmeisterschaft NordGrill, die am 6. und 7. April im Rahmen der OUTDOOR jagd & natur auf dem Messegelände der Holstenhallen stattfindet, verspricht zwei spannende Tage voller Grillvergnügen. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Mehr Infos unter www.outdoor-holstenhallen.com