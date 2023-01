0

Die Aktion Winterhilfe kannst du bis Ende Februar im Welcome Center Kieler Förde wieder Päckchen abgeben, um Obdachlose und ihre Tiere zu unterstützen.

Obdachlose und ihre vierbeinigen Freunde haben es in der Winterzeit besonders schwer. Wetterexpert*innen sagen sogar eine eisige Kältewelle voraus, so heftig wie seit 12 Jahren nicht mehr. Kiel-Marketing unterstützt daher bereits im dritten Jahr, in Zusammenarbeit mit dem nettekieler Ehrenamtsbüro, lokale Hilfsprojekte wie die Organisation „Kieler helfen mit Herz“.

Wann kannst du die Päckchen abgeben?

Im Welcome Center können wieder Spenden in offenen Kartons für Obdachlose und ihre geliebten Vierbeiner abgegeben werden. Alle notwendigen Informationen findet ihr auf www.kiel-sailing-city.de/winterhilfe. Diese solltet ihr genau befolgen, denn nicht alle gut gemeinten Spenden sind auch für die Empfänger*innen geeignet. Die befüllten Kartons können Montag bis Freitag zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr, am Samstag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 abgegeben werden.

Was du beachten solltest?

Das Serviceteam von Kiel-Marketing ist durchgehend vor Ort, nimmt die Spenden entgegen und leitet sie regelmäßig an die Institutionen zur Verteilung weiter. Wichtig: Die Kartons dürfen nicht verschlossen sein, besonders geeignet sind daher Schuhkartons. Bei der Sammlung in den letzten beiden Jahren konnten bereits mehr als 1.000 Pakete an die Kieler Hilfsaktionen abgegeben werden. Die Verteilung der Pakete an die Obdachlosen und ihre Vierbeiner erfolgt über die geschulten freiwilligen Helfer*innen der Initiativen.Die Spendenaktion läuft bis Ende Februar 2023.

Wie du die Päckchen befüllen kannst

Gewünscht sind zum Beispiel haltbare Süßigkeiten, Duschgel, Zahnpasta, Fischkonserven (mit Öffnungsring), Müsliriegel, Knäckebrot, Deodorant, Fuß- und Handwärmer, Getränkedosen, Kakao, Tee oder andere Getränkepacks, 5-Minuten-Terrine, Hundeleckerlis, Hundespielzeug, Gutscheine/Coupons für Bäckereien oder ähnliches.

Nicht erlaubt sind hingegen Bargeld, Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit und verderbliche Lebensmittel. Auch Bekleidung findet in diesem Rahmen keine Verwendung und kann nicht angenommen werden!

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:



Versorgungszaun der Hörnbrücke: "Als hätte eine Bombe eingeschlagen"