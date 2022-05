Miriam Berwanger und Inez Linke (Ocean XY) übergaben Rüdiger Stöhr (OEOO) die Spende von 3.000 Euro. (Bild: Pressefoto)

(Bild: KIELerleben)

(Bild: KIELerleben)

0

Im Rahmen des „World Oceans Day”, der gleichzeitig auch Kieler „Tag der Meeresschutzstadt“ am 8. Juni ist, spendet die Kieler oceanBASIS GmbH 3.000 Euro an den gemeinnützigen Umweltverein One Earth – One Ocean e.V. (oeoo) für die Bergung von Geisternetzen aus der Ostsee.

Die Kieler oceanBASIS GmbH hat sich darauf spezialisiert, Wirkstoffe aus dem Meer für Gesundheit und Schönheit verfügbar zu machen. Seit 2001 erforschen und entwickeln die Meeresbiologen von oceanBASIS Meereswirkstoffe und Produkte für Kosmetik und pharmazeutische Industrie. Dementsprechend nimmt der Schutz der Meere einen hohen Stellenwert für das Kieler Unternehmen ein.

Der World Oceans Day am 8. Juni dient dazu, weltweit Aufmerksamkeit für aktuelle Herausforderungen und eine nachhaltige Nutzung der Ozeane zu erzeugen. In Kiel wird er in diesem Jahr erstmalig als „Tag der Meeresschutzstadt“ mit einem Mitmachprogramm für die Meere gefeiert.

(Bild: KIELerleben)

Gegen den Plastikmüll in den Meeren

Dr. Rüdiger Stöhr von oeoo freute sich bei der Scheckübergabe darüber, dass Oceanwell schon im dritten Jahr dabei ist: „Geisternetze sind verloren gegangene Fischernetze, die zur Todesfalle für Meeressäuger, Fische, Seevögel und Weichtiere werden können und zudem mit der Zeit in Mikroplastikteilchen zerfallen. Nur mit der kontinuierlichen Unterstützung durch unsere Partner können wir dieser Gefahr entgegenwirken.“

Geschätzte 10.000 Netze gehen jährlich in der Ostsee verloren. Mit dem Müllsammelschiff SeeKuh unternimmt der Verein One Earth – One Ocean e.V. mehrtägige Fahrten auf der Ostsee, Forschungstaucher begutachten dabei Netze und bergen solche, die für die Umwelt als gefährlich eingestuft wurden.

(Bild: KIELerleben)

Protect the Ocean

Eine Herzensangelegenheit ist das Engagement für den Meeresschutz auch für Dr. Inez Linke, Geschäftsführerin der oceanBASIS GmbH und Oceanwell-Entwicklerin:

„Mit unserer Initiative ‚Protect the Ocean‘ fördern wir seit 2015 eigenständige Projekte wie den Schutz der Meeresschildkröten in Westafrika. Die Zusammenarbeit mit oeoo ist eine tolle Möglichkeit, sich für den Schutz der Ostsee vor unserer Haustür zu engagieren.“

Von jedem verkauften Oceanwell-Produkt fließen zehn Cent in geförderte Projekte. Am 8. Juni verzehnfacht das Unternehmen die Spende für „Protect the Ocean“ für alle Produkte, die an diesem Tag über den eigenen Onlineshop gekauft werden.

Über die oceanBASIS GmbH Die Kieler oceanBASIS GmbH hat sich darauf spezialisiert, Wirkstoffe aus dem Meer für Gesundheit und Schönheit verfügbar zu machen. Seit 2001 erforschen und entwickeln die Meeresbiologen von oceanBASIS Meereswirkstoffe und Produkte für Kosmetik und pharmazeutische Industrie. 2009 hat oceanBASIS die eigene Naturkosmetikmarke Oceanwell auf den Markt gebracht. Dabei verpflichteten sich die Forscher zur Einhaltung strikter Nachhaltigkeits- und Qualitätskriterien.

Hier geht es zur Reportage "Umweltschützer befreien Ostsee von „Geisternetzen“ auf der SeeKuh.