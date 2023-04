Die Messe „OUTDOOR jagd & natur” stellt die Neuheiten für Naturfreund*innen vor. (Bild: Kielerleben)

0

Vom 14. bis 16. April öffnen sich die Tore der Holstenhallen in Neumünster: Die „OUTDOOR jagd & natur” lädt Naturbegeisterte ein, sich über ihr Hobby und ihre Leidenschaft mit Gleichgesinnten auszutauschen, sich fachkundig zu informieren und sich so perfekt auf die Saison einzustimmen.

Zahlreiche Jäger*innen nutzen die „OUTDOOR jagd & natur”, um sich über Trends und Entwicklungen in den Bereichen Waffen, Optiken und Zubehör zu informieren. Schließlich ist diese Messe die erste Publikumsveranstaltung, auf der Jahres-Neuheiten aus dem jagdlichen Bereich käuflich erworben werden können. Doch die Naturplattform bietet den Besucher*innen weitaus mehr: Die einmalige Gelegenheit für persönliche Treffen und den Austausch unter Gleichgesinnten. Wer sich lieber an Seen, Flüssen oder der Küste seine Zeit mit der Angel in der Hand vertreibt, findet auf der „OUTDOOR jagd & natur” nicht nur Aussteller*innen für Angelgerät und Zubehör, sondern auch kompetente Ansprechpersonen des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein, die über Besatzprogramme, Artenschutzprojekte und unterschiedliche Landesverbandsgewässer informieren. Wer aktiv werden möchte, kann in Halle 4 sein Geschick beim Casting, dem Werfen auf eine spezielle Zielscheibe, unter Beweis stellen.

Natur aktiv erleben

Was wäre eine Outdoormesse ohne den Hauptdarsteller – die Natur? Wie schön und faszinierend unsere Natur sein kann, zeigt die Green-Screen-Tour auf einmalige Art und Weise: Am 14. April heißt es um 17 Uhr Licht aus, Film ab: Besucher*innen dürfen sich auf die besten Naturfilme aus 2022 freuen. Eine Runde mit dem Kajak im Wasserbecken drehen, den Indoor-Kletterturm erklimmen, E-Bikes testen oder Bogenschießen ausprobieren – die Messe bietet zahlreiche Möglichkeiten für die ganze Familie, um zusammen aktiv zu sein. Auch das Sportmobil des Landessportverbandes Schleswig-Holstein mit Hüpfburg, Bungee Run und anderen Sportgeräten begeistert vor allem die kleinen Besucher*innen. Mehr unter www.outdoor-holstenhallen.com.