Lasst euch bei den Hausmessen bei HEFA von den Möglichkeiten vielseitiger Markisen inspirieren

0

Damit der Sommer nicht zur lästigen Jahreszeit wird, in der Sie die tiefstehende Sonne oder Insekten ärgert, sollten Sie sich rechtzeitig mit den Möglichkeiten eines passenden Sonnenschutz auseinandersetzen.

Der Sommer ist für die meisten schließlich die schönste Zeit des Jahres, in der viele ihren Urlaub auch gern auf die eigene Terrasse, oder klassisch nach Balkonien verlegen. Sie sind vielfältig, modern und lassen sich problemlos an Ihre individuellen Hausbedingungen angleichen. Ob mechanisch mit einer Kurbel betrieben, per Funk oder übers Smartphone – Markisen gibt es in diversen Formen, Farben, Sondergrößen- und bauten. Je nach Beschaffenheit Ihrer heimischen vier Wände.

Die traditionellen Hausmessen der Hans Eggert Fahl GmbH bieten Ihnen einen Einblick in das vielfältige Spektrum an Markisen, Rollläden, Garagentore, Außenjalousien sowie Haustür- und Terrassendächer. Hier stehen Ihnen entsprechende Fachberater zur Seite, die Ihre Fragen bei der Optimierung des Hauses qualifiziert beantworten. Mit dem Messe-Rabatt auf Markisen und Insektenschutz sparen Sie sogar bares Geld bei der Ausstattung Ihres heimischen Sonnenparadies. Darüber hinaus erhalten Sie Prämien auf alle Garagentore und Sonderpreise für Komfortmotoren der Rollläden. Weitere Infos unter

www.hefa-fahl.de.

HEFA Messe am Kieler Standort, Bahnhofstraße 14, Kiel

13. März, 8.30 bis 19 Uhr

14. März, 9 bis 16 Uhr