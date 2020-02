(Bild: Sebastian Schulten)



Melina (25) hat bei den Mighty Moles wieder Anschluss an den Teamsport gefunden





1

Dem eigenen Gewicht den Kampf ansagen – das ist das Ziel der Mighty Moles, Kiels neugegründeter Fußballmannschaft für Übergewichtige. Der härteste Gegner sind die eigenen Kilos.

Das Thermometer zeigt gerade mal fünf Grad Celsius an, draußen ist es nass-kalt und ungemütlich, der Wind weht die noch übriggebliebenen Blätter von den Bäumen im winterlichen Kiel. Kein Grund für die 14 Spieler und Spielerinnen der „Mighty Moles“ (dt.: mächtige Maulwürfe) sich vor dem Training zu drücken. Sie finden sich vor der Sporthalle der Gorch-Fock-Schule in Kiel-Hasseldieksdamm ein, um gemeinsam die zweite Trainingseinheit der Woche zu absolvieren. Zwei Stunden lang wollen die Sportler nun ihre müden Knochen in Wallung bringen.

Während sich die Mannschaft umzieht, bereitet Trainer Ludwig die Einheit vor. In der ganzen Halle hat er einen Parcours aus bunten Hütchen und aufgerichteten Kisten aufgebaut. Nach einer kurzen Aufwärmphase, findet sich die Mannschaft in Paaren zusammen. Jeweils einen Ball spielen sich die Trainingspartner entgegen, während sie durch die im Slalom durch die Hütchen laufen und die Kisten passieren. Den ersten Spielern stehen die Schweißperlen auf der Stirn als Ludwig nach acht Minuten zur Trinkpause abpfeift. „Natürlich könnten wir uns Treffen, um nur miteinander zu kicken, aber das bringt uns nichts“, erklärt der Trainer. Der Parcours soll dabei helfen, das Ballgefühl und Laufwege zu trainieren. Einige haben früher bereits gegen den Ball getreten, andere zählen zu den blutigen Anfängern des Sports.

Melina (25) hat bei den Mighty Moles wieder Anschluss an den Teamsport gefunden

Seit dem 1. Januar existieren „die Maulwürfe“ offiziell als Team des Kieler Männerturnvereins von 1844 e. V. (KMTV). 17 Spieler zählt die neugegründete Mannschaft, darunter auch sechs Frauen. Den dem inneren Schweinehund scheint hier niemand zu kämpfen. Wer kann, der kommt. Melina (25) hat früher bereits in einer Frauenfußballmannschaft gespielt, fühlte sich dort durch ihr Gewicht jedoch ausgeschlossen und beendete ihre sportliche Laufbahn. Das Resultat: sie wurde noch dicker. Dann hörte sie von den Mighty Moles des KMTV und schloss sich Ihnen an. „Für mich geht es in erster Linie darum, wieder fit zu werden und ein paar Kilos zu verlieren“, sagt Melina. Hier bewege sie sich unter Gleichgesinnten, hier sei sie eine von weiteren Übergewichtigen Fußballern.

Tatsächlich teilen gleich mehrere Paare ihr Hobby und den Willen zum Abnehmen bei den Mighty Moles. „Das Schöne ist, dass wir gemeinsam mit unseren Partnerinnen in der Mannschaft spielen können“, sagt der „invalide Olaf“, wie er sich selbst vorübergehend nennt. Gemeinsam mit seiner Frau Martina ist er Mitglied der Maulwürfe. Aktuell laboriert Olaf an den Folgen einer Operation, die ihn auf die Bank zum Zuschauen zwingen. Bis zum Sommer will er allerdings so fit werden, dass er das Training im Freien beschreiten und auf den Rasen darf. Dann geht es für die „Moles“ auf das Trainingsgelänge am Professor-Peters-Platz bzw. dem Nordmarksportfeld. „Dann werden wir den Rasen umpflügen“, sagt Olaf, der auf den Hintergrund des Team-Namens anspielt.

Nach zwei weiteren Durchgängen des Rundlaufs durch die Halle steht noch eine Trinkpause an, bevor Ludwig die Spieler in zwei Teams aufteilt. Das Abschlussspiel des Trainings steht an. Nun heißt es noch einmal: Alle Kräfte sammeln, Mund abwischen und Vollgas geben. Die Kilos schwinden nicht von allein. Dann rollt der Ball. Es geht teilweise in hart geführte Zweikämpfe, die Passübungen aus dem Parcours zeigen Wirkung. „Wir wollen natürlich auch gegen andere Mannschaften spielen“, erklärt Olaf. Doch momentan suchen die „Moles“ nach Gegnern, die ihrem Leistungsniveau entsprechen. Nach der Trainingseinheit sind alle Maulwürde zufrieden und stolz, dass sie wieder etwas gegen ihre Pfunde und für das Gemeinschaftsgefühl getan zu haben. Zusammen nimmt es sich eben leichter ab als allein.

Übrigens: Jeder ist bei den Mighty Moles willkommen. Ihr solltet jedoch 18 Jahre alt sein und ein paar Kilos zu viel auf die Waage bringen.

Trainingszeiten:

Montags 20:00 – 21:30 Uhr

BZM Halle Mettenhof

Vaasastraße 43, 24109 Kiel

Donnerstags 20:00 – 22.00 Uhr

Sporthalle Gorch-Fock Schule Kiel Mettenhof

Melsdorfer Str. 53, 24109 Kiel