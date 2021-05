Das Philharmonische Orchester Kiel startet neues Format: den „Pitcast". (Bild: Theater Kiel)

Vom Philhamonischen Orchester Kiel ertönen künftig ganz neue Klänge, denn vergangenen Freitag gaben sie den Startschuss für ihren neuen Podcast. In den jeweiligen Folgen wollen die Gäste aus dem Nähkästchen plaudern und Einblicke in das Leben als Musiker*in geben.

Das Philharmonische Orchester Kiel kann nur klassische Musik? Von wegen! Ab sofort gibt es auch einen spannenden Podcast auf die Ohren: den „Pitcast”. Solofagottist Riklef Döhl und Caterina Hilgenberg, die Referentin des Generalmusikdirektors am Theater Kiel, enthüllen in ihrem Podcast die Geheimnisse des Orchestergrabens, der im Englischen „pit” genannt wird.

Wer sich schon immer mal gefragt hat, was Orchestermusiker*innen gerne in ihrer Freizeit machen und wie man überhaupt zu solch einem Beruf kommt, sollte sich in Zukunft unbedingt die knapp 50-minütigen Folgen anhören. In der ersten Podcastfolge sind Solopaukist Dietmar Kauffmann und erster Schlagzeuger Stefan Ahr zu Gast. Dort erzählen sie, unter anderem, wie sie beide zu ihrem Studium in den USA gekommen sind und wie man ein Rote-Beete-Risotto zubereitet.

Neben diesen beiden stehen schon viele weitere Profimusiker*innen in den Startlöchern: Bassposaunistin Lisa Hochwimmer und Fagottist Florian Winkler, Generalmusikdirektor Benjamin Reiners und Schlagzeuger Torsten Steinhardt, Violinist Mahmoud Said, Bratschistin Hsin-Yi Liu und Cellist Stefan Grové – Sie alle werden in der ersten Podcast-Staffel zu Gast sein.

Die zweite Folge erscheint am Freitag, den 28. Mai. Alle Folgen vom „Pitcast” gibt es kostenlos bei Spotify zu hören.