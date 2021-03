0

Zum Weltfrauentag am 8. März veröffentlicht der PARITÄTISCHE SH die Podcast-Miniserie FRAUEN.STIMMEN. Die Interviews porträtieren starke Frauen in besonderen Lebenssituationen.

Rund um den Weltfrauentag ist in den Medien viel über „starke Frauen“ zu lesen und zu hören, dabei wird häufig ein wenig diverses Bild vermittelt, allzu oft wird Stärke mit Karriere und Erfolg gleichgesetzt. Die Podcast-Miniserie FRAUEN.STIMMEN zeigt starke Frauen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Sie erzählen über ihr Engagement, ihre Sorgen und ihre Wünsche für die Zukunft. Die Kurzinterviews wurden von Kinderschutzbund Ostholstein, Die Ostholsteiner, DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein und Lebenshilfe Ostholstein geführt, Kastanienhof und Zwischenräume e. V. übernahmen die technische Umsetzung.

„Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Projekt mit unseren Mitgliedsorganisationen umgesetzt werden konnte“, so Michael Saitner, Vorstand des PARITÄTISCHEN SH. „Es zeigt nicht nur die Vielfalt an Frauenleben und Frauenstimmen, sondern auch die Kreativität und Diversität innerhalb der Sozialen Arbeit.“

Die Ostholsteiner interviewte die Frauenbeauftragte aus ihrer Werkstatt für angepasste Arbeit in Eutin. 2020 wurden in Werkstätten für Menschen mit Behinderung erstmals Frauenbeauftragte gewählt. Die 34-jährige Beke erzählt von ihrer Arbeit und ihrem Engagement für die Kolleginnen. „Ich arbeite gern als Frauenbeauftragte. Ich find das auch toll, dass das mich gibt“, sagt sie.

Der Kinderschutzbund Ostholstein führte Gespräche mit zwei sehr unterschiedlichen Frauen, die auch die enorme Bandbreite zeigen, in der sich der Kinderschutzbund bewegt. Die 45-jährige Wiebke aus Stockelsdorf berichtet von ihren ersten schweren Schritten als Alleinerziehende vor sechs Jahren und ihr heutiges Engagement als Familienpatin: „Die Unterstützung, die ich erfahren habe, hat mir genau das gegeben, was ich brauchte, um mein Selbstbewusstsein wieder zu erlangen.“ Die 18-jährige Celina, dies seit ihrem sechsten Lebensjahr in Jugendhilfeeinrichtungen lebt, erzählt vom Erwachsenwerden in einer Wohngruppe und macht Mädchen Mut, ihren Weg zu finden. „Das Aufwachsen in Jugendhilfeeinrichtungen hat mir Raum zum Heilen gegeben“, berichtet Celina.

In den Interviews der Lebenshilfe Ostholstein kommt die 67-jährige Ruth zu Wort. Sie berichtet über ihr ehrenamtliches Engagement im Rentenalter und dessen positive Auswirkungen auf ihr Leben. Die 29-jährige Mutter Ramaz aus Bad Schwartau erzählt von ihrer Flucht aus Syrien und dem Ankommen in Deutschland. Sie weiß „als starke Frau muss sie sich selbst vertrauen.“

DIE BRÜCKE Lübeck und Ostholstein hat ebenfalls zwei Interviews geführt. Zwei Frauen berichten davon, wie Alkoholismus und Arbeitslosigkeit ihrem Leben eine völlig neue Wendung gaben und wie sie aus diesen belastenden Situationen herausgefunden haben.

Sieben starke Frauen aus Ostholstein, die Mut machen!

