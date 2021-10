Weil er sich einer hohen Auslastung durch Kunstschaffende erfreut, bleibt der Pop-up Pavillon für zwei Jahre bestehen. (Bild: Matthias Masch)

Der Pop-up Pavillon bleibt für zwei weitere Jahre bestehen und ermöglicht es Künstler*innen und Kulturschaffenden, die mietfreie Bühne für kreative Ideen offen zu halten.

„In den vergangenen drei Jahren konnten wir über 40 Projekte unterstützen und einen enormen Beitrag zur Förderung der Kultur- und Kreativszene leisten“, sagt Anette Wiese-Krukowska, Referentin für Kultur und Kreative Stadt. Genutzt wird die Bühne dabei vor allem von denjenigen, die sonst keine Chance in den Innenstädten erhalten. So konnten dieses Jahr bereits der „K-Pop Store“ und das „Kieler Zimmer“ gemeinsam ein Projekt lokaler Designer*innen und Handwerksunternehmen präsentieren. Dass das Angebot gut angenommen wird, zeigt nicht nur die Besucher*innenzahl, sondern auch die Menge der Interessierten, die die Fläche für eigene Zwecke nutzen möchten. Da so viele Künstler*innen, Kulturschaffenden oder Start-ups Interesse zeigen, wird die ungewöhnliche Vielfalt weiter wachsen.

Alter Markt 17, Kiel

Mehr Infos: www.kieler-innenstadt.de

Wenn ihr Interesse habt, schickt eine Bewerbung an kreativ@kiel.de