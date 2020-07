Der Pop-up Pavillon in der Kieler Holstenstraße, direkt am Alten Markt, lädt zu spannenden Ausstellungen ein (Bild: Anne-Lena Cordts)

Am Ende der Holstenstraße, direkt am Alten Markt, findet ihr seit einiger Zeit den Pop-up Pavillon. Minimalistisch gestaltet, einladend und immer mit abwechselnden Ausstellungen bestückt, bringt er euch ein Stück Kultur direkt in die Stadt – das ganze Jahr über. Und natürlich auch im August.

Wir zeigen euch unsere Highlights und laden euch ein, euch den Pop-up Pavillon jetzt im Sommerurlaub doch mal ein bisschen genauer anzusehen.

KIEL 2042

4. bis 19. August

Die Corona-Pandemie kreuzte auch die Pläne des Zukunftsdialogs „Kiel 2042“ der Landeshauptstadt. Nach der sehr gut besuchten Zukunftskonferenz im Januar und einer regen Teilnahme an Beteiligungsformaten im Frühjahr, gibt es nun ein weiteres Angebot: Im Pop Up-Pavillon wird euch der gesamte Prozess mit seinen Hintergründen und Zielen sowie bisherigen Ergebnissen nochmals vorgestellt.

POP STOP TOP

20. August bis 3. September

Charlotte Howaldt und Mathias Lagler zeigen ihre Arbeiten aus Malerei, Installation, Druck und Fotografie, die unterschiedlicher nicht sein können. Charlotte Howaldt positioniert sich mit ihren lokalen „Sehzeichen“ in der Schön- und Zartheit von Flora und Fauna und weist damit auf den Wert unserer maritimen Umgebung hin. Mathias Lagler hält sich mit Fotografien, Fotoinstallation und Drucken im Dunklen auf und widmet sich dessen Ästhetik. Die Besucher*innen betreten also unterschiedliche Räume in einem und die Künstler*innen sind gespannt, wie sich dort mögliche Zwischenräume bilden – auch interessante Gastkünstler*innen kündigen sich über den Zeitraum hinweg an!