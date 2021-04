Neuer Besucher vor der Palenke. (Bild: Palenke)

Dass die Kneipen- und Clubszene von Corona ganz besonders hart getroffen ist, stört Kneipengänger*innen und Künstler*innen gleichermaßen. Ein Kieler hat sich deshalb etwas ganz besonderes einfallen lassen.

In der Nacht des vergangenen Sonntag auf Montag hat sich es sich ein ganz besonderer Besucher vor der Palenke in Kiel bequem gemacht. Der Besucher erinnert von der Haltung, Frisur und Kleidung stark an Johnny Ramone, den Gitarristen der Punkband „The Ramones” und trägt auf seiner Jacke einen Button mit der Aufschrift „Rettet die Clubs und Kneipen”.

Rainer Amelung ist ein Nachbar der Kneipe Palenke in der Gerhartstraße. Er ist für die Reinkarnation des Kultgitarristen verantwortlich und band die Figur mit einem Freund an einen Pfahl vor der Kneipe mit einem Draht an.

„Ich hab das Ding letztes Jahr im Sommer gebaut, weil ich noch so viel Holz übrig hatte und dachte, ich mache da eine Gitarre draus. Dazu kam dann noch die Puppe, eine Lederjacke aus dem Altkleidercontainer und eine alte Perücke. Dann lag die Figur ewig bei uns Zuhause rum und jetzt dachte ich, mache ich was sinnvolles damit”, sagt Rainer Amelung, der Künstler der Puppe.

Amelung macht selbst gerne Musik und hat eine eigene Band, die aktuell leider nicht spielen kann. Da er selbst gerne von Zeit zu Zeit in den Kneipen Kiels unterwegs ist, liegt ihm die aktuelle Situation besonders am Herzen. Um ein Zeichen zu setzen, entschied er sich deshalb dafür, die Puppe vor dem Palenke abzusetzen.

Das ist ihm mit dem neuen Besucher gelungen und auch Burkhard Sawallisch, Besitzer der Palenke, freut sich über den Gast und hat ihm gerne in der Palenke ein neues Zuhause gegeben.