Regenbogen-Aktion gegen Corona

Die Corona-Quarantäne trifft Kinder besonders hart, da sie bei frühlingshaften Temperaturen und strahlender Sonne nicht mit ihren Freunden spielen dürfen. Die bunte Vielfalt von Regenbögen soll sie von der Krise ablenken.

Mit den Freunden auf den Spielplatz gehen oder in der Nachbarschaft miteinander spielen ist momentan untersagt. Zu groß die Ansteckungsgefahr und damit die Weiterverbreitung des Corona Virus. Kinder müssen momentan im engen Kreis der Familie wohl oder übel mit den Eltern Vorlieb nehmen. Diesen gehen wiederum die Ideen aus, um die Kleinen bei Laune zu halten. Aus Italien, einem besonders krisengebeutelten Land, schwappte vor Kurzem ein neuer Trend zu uns nach Deutschland. Über das Internet, Soziale Medien und den Messenger WhatsApp hat sich der Trend verbreitet. Nun hat er auch die Kieler erreicht.

(Bild: R. Dabringer)

Überall in der Stadt hängen von Kindern gemalte Regenbögen in den Fenstern. Sie erscheinen in der unterschiedlichsten Formen uns Farben. Warum das Ganze? Sie signalisieren: Alles wird gut – wir überstehen die Krise gemeinsam und halten zusammen. „Wenn wir an Gott glauben, dann glaubt Gott an uns“, steht auf einem der Bilder. Die Kinder, die nur in Begleitung ihrer Eltern im Freuen unterwegs sein dürfen, sind darüber hinaus zum Zählen der Regenbögen angehalten. Und auch den Erwachsenen dürften die bunten Bilder ein Lächern aufs Gesicht zaubern.