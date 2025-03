Sandra Kirsch begrüßt dich in ihrem Geschäft in der Holtenauer Straße 107! (Bild: dahinden_doro_media)

Wenn du auf der Suche nach einer Brille bist, die nicht nur deine Sehkraft, sondern auch deinen Stil auf ein neues Niveau hebt, dann solltest du unbedingt bei Sandra Kirsch in der Holtenauer Straße vorbeischauen.

Anzeige

Sandra Kirsch feiert ihr Comeback in der Kieler Innenstadt. In ihrer neuen Boutique erwartet dich ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment nachhaltiger Brillenmarken. Und das Beste daran? Du kannst dich auf eine persönliche Beratung in einer gemütlichen Atmosphäre freuen. Vereinbare einfach einen Termin, um bei einer Tasse Kaffee in aller Ruhe die perfekte Brille für dich zu finden.

(Bild: dahinden_doro_media)

Natürlich bist du auch herzlich eingeladen, während der Öffnungszeiten einfach mal vorbeizuschauen. Lass dich inspirieren und probiere nach Herzenslust die neuesten Modelle an – ganz ohne Zwang. Vielleicht hast du ja Glück und es ist gerade ein Beratungstermin frei, sodass du spontan eine Augenmessung oder eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen kannst. Aber kein Stress, du kannst dich auch einfach treiben lassen und die stilvolle Auswahl genießen.

In der Holtenauer 107 erwartet dich nicht nur exklusive Brillenmode, sondern auch ein herzliches Willkommen, das dir das Gefühl gibt, Teil einer großen Kieler Familie zu sein. Also, worauf wartest du noch? Tauche ein in die Welt der Brillenmode und entdecke, was „Kirsch-Qualität“ für dich bereithält. Bis bald!

Schau doch einfach mal auf ihrer Website oder auf Social Media von Sandra Kirsch vorbei!