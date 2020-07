Die drei EXEO-Gründer und ihr Kapitän: Theis Hanck, "Käpt'n Bappe"/ Bappe Bockelmann, Sönke Petersson, Michael Harren (v. li.)

0

Ein Schulleben ohne Klassenfahrten, Wandertage, Zirkusprojektwochen oder andere gemeinsame Aktionen im Team? Unvorstellbar, wenn solche prägenden Erlebnisse in Zukunft nicht mehr möglich sein sollten.

Durch die Corona-Pandemie sind viele ausländische Bildungspartner in eine Notlage geraten,

denn die Arbeitsgrundlage für diese gemeinnützigen Träger wurde dadurch stillgelegt. Um genau darauf aufmerksam zu machen, hat der gemeinnützige Verein EXEO eine ungewöhnliche Aktion gestartet:

„Eigentlich fördern wir als außerschulischer Bildungsträger mit unseren erlebnispädagogischen Klassenfahrten oder Wandertagen Kinder und Jugendliche. Durch Corona kämpfen wir jedoch ums Überleben, da bis weit ins nächste Jahr hinein alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Wir wollen nicht baden gehen und brauchen nun selbst Förderungen, Unterstützung und Rückenwind“, erklärt Sönke Petersson, Vorstand des EXEO e. V.



Mit einem selbstgebauten Rettungsfloß schippern sie von Lübeck über Hamburg bis nach Berlin. Unter #HilfeErleben sendet EXEO ein SOS an die Bildungspolitik und initiiert das Crowdfunding-Projekt #HilfeErleben, um die Zukunft des Trägers zu sichern und gleichzeitig deutschlandweit auf die Notlage der Bildungsbranche aufmerksam zu machen. Vor ungefähr einem Monat startete die Aktion, inzwischen ist das Team fast vor dem Landtag in Berlin angekommen. Unterwegs wurden einige Netzwerkpartner*innen und prominente Unterstützer*innen mit an Bord geholt – doch es reicht noch nicht.



Schulen brauchen weiterhin außerschulische Bildungsträger, um gemeinsam den gesellschaftlichen Bildungsauftrag von jungen Menschen erfüllen zu können. Ein Rettungs- schirm zum Erhalt dieser wichtigen Bildungslandschaft ist notwendig, damit Schulen auch nach der Krise wieder schnell zum „Normalbetrieb“ kommen können. So auch das Jugendkutterprojekt in Kiel von Jürgen Paukte, das Wanderfahrten oder Förde-Segeln für Jugendliche ermöglicht. Auch Lena Kruit, Erlebnispädagogin und Mitgründerin der MeerManege in Kiel weiß, wie wichtig „Selberlernen“ mit „Kopf, Herz und Hand“ ist. „Es ist mir eine echte Herzensangelegenheit, auf die Situation dieser Branche aufmerksam zu machen“, sagt Lena.



Ihr wollt diesen wundervollen Projekten helfen?

Dann schaut unter www.exeo.de oder dem Crowdfunding Projekt „#HilfeErleben – Rette EXEO!“ vorbei.