(Bild: CITTI Markt)

0

Erlebe kulinarische Vielfalt und spannende Aktionen beim regionalen Schlemmer-Event in den CITTI Märkten in Flensburg, Kiel und Lübeck. Vom 15. bis 17. Mai erwarten dich köstliche Produkte von rund 40 regionalen Partnern.

Anzeige

Ein besonderes Highlight: die Feuerwehrwurst, die in Zusammenarbeit mit der Firma Hoppe Genuss 46 und dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein entstanden ist. Probiere die leckere Feuerwehrwurst und unterstütze die Jugendfeuerwehr mit jedem Kauf.

Feuerwehr hautnah erleben

Neben kulinarischen Genüssen bietet das CITTI Markt-Event faszinierende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. Vor den CITTI-PARKs kannst du ein echtes Feuerwehrfahrzeug besichtigen und an Attraktionen wie dem Feuerlöscher-Trainer und dem Rauchhaus teilnehmen. Ein Erlebnis für Groß und Klein, das den Alltag der Feuerwehr näherbringt und in dem persönliche Begegnungen mit den regionalen Partnern gefördert werden.

Regionale Köstlichkeiten entdecken

Neben der Feuerwehrwurst stehen weitere regionale Highlights auf dem Programm.

An allen Standorten kannst du die neue Küstenlimo von Flensburger probieren.

Im Kieler Markt warten frische Erdbeeren vom Hof Steinwehr und Bio-Eier vom Hof Aderhold auf dich. Genieße Kokländer Butterhähnchen aus Angeln und die Vielfalt der Käsestraße Schleswig-Holstein, vertreten durch Maison Kober, Meierhof Möllgaard und Backensholzer Hof.

Exklusive Angebote und Verkostungen

Neben den kulinarischen Erlebnissen erwarten dich tagesaktuelle Schnäppchen-Angebote. Entdecke Produkte der CITTI Eigenmarke, wie die neuen CITTI Genuss Pfefferbeißer und die CITTI Genuss Mahlzeiten wie zum Beispiel die leckere Erbsensuppe. Lies mehr zum Thema auf der Website des Citti Markts!