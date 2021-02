Die Pressekonferenz am 25. Februar 2021 fand in den Räumen der Kulturwerft Gollan statt (Bild: Felix König)

0

Das 36. Schleswig-Holstein Musik Festival stellt vom 3. Juli bis zum 29. August 2021 den Komponisten Franz Schubert und die Pianistin Hélène Grimaud in das Zentrum seines Programms.

Am 25. Februar 2021 verkündete das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) das anstehende Programm für dieses Jahr. Im vergangenen Sommer hätten sie gute Erfahrungen gemacht und blicken der diesjährigen Veranstaltung optimistischen entgegen, sagte Festivalintendant Dr. Christian Kuhnt. Den Vorteil durch die Open-Air-Konzerte machen sie sich zunutze und haben weitere Standorte dazugewonnen. Dazu gehören unter anderem der Yachthafen des Kieler Yacht Clubs in Strande und das „Kunstwerk Carlshütte“ der NordArt in Rendsburg-Büdelsdorf. Außerdem werden auf Gut Emkendorf eine Bühne für großes Orchester und auf dem Gelände von Schloss Gottorf in Schleswig eine Kammermusikbühne aufgebaut. „Wir wollen die Musik zu den Menschen bringen“, erklärt Intendant Kuhnt. Und nicht nur openair sollen Konzerte stattfinden. Auch in großen Konzertsälen wie der Elbphilharmonie und dem Kieler Schloss dürfen sich Interessierte auf spektakuläre Events freuen.

Das SHMF ist sich der großen Verantwortung bewusst und startet den Kartenvorverkauf am 25. Februar mit einer zunächst begrenzten Kapazität. Daher können die Karten schnell vergriffen sein. Es lohnt sich daher, den Newsletter zu abonnieren und sich regelmäßig auf der Website zu informieren, da die Veranstalter*innen im Laufe der Zeit abhängig von den Entwicklungen der Pandemie weitere Karten zur Verfügung stellen.

Diesjährige Porträtkünstlerin ist die französische Pianistin Hélène Grimaud. Sie verliebte sich bei einem Konzert in der Reithalle Elmshorn gleichermaßen in Landschaft, Spielstätten und die besondere Festivalatmosphäre und bewarb sich sozusagen als Porträtkünstlerin. Im Laufe des Festivalsommers präsentiert sie insgesamt elf Konzerte.

Im Mittelpunkt der Komponisten-Retrospektive steht der Frühromantiker Franz Schubert (1797–1828). In rund 50 Konzerten widmen sich Künstlerinnen und Künstler dem Œuvre des österreichischen Komponisten. Komponisten, die für die Retrospektive ausgewählt werden, müssen möglichst vielseitig sein. „Er braucht ein Werk, das von Liederabenden über Kammermusik bis hin zum symphonischen Werk reicht, damit die ganze Bandbreite unserer wunderbaren Spielstätten zum tragen kommt“, erklärt Frank Siebert, Leiter Künstlerische Planung, die Auswahl und ergänzt zur Besonderheit dieses Komponisten: „Schubert war der erste große Erforscher der menschlichen Seele.“

Ein neues Format in diesem Jahr ist der Werftsommer, der am 17. und 18. Juli auf der Kulturwerft Gollan in Lübeck stattfindet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein musikalisches Programm, dass sich vom üblichen SHMF stark unterscheidet. Es stehen unter anderem Techno-Musik und Singer-Songwriter-Atmosphäre auf dem Programm. Außerdem wird das musikalische Angebot von den Themen Nachhaltigkeit und Regionalität ergänzt, über die sich das Publikum beim Werftsommer informieren kann.

Mit „The Big Vienna“ findet das erfolgreiche SHMF-Format der Themenwochenenden auf dem Gelände der NordArt in Rendsburg-Büdelsdorf einen neuen, schwungvollen Höhepunkt: An zwei Tagen wird die Musik großer Wiener Komponisten in jeweils drei Konzerten präsentiert. Schubert verbrachte sein Leben in Wien und ist somit die Basis des Formats.

Natürlich werden bei allen Konzerten, egal ob in einem geschlossenen Raum oder unter freiem Himmel, die Hygienerichtlinien beachtet. Auch die Chöre zum Beispiel werden die vorgeschriebenen 2,5 Meter Abstand einhalten. Somit wird im Zuschauer*innenbereich und auf der Bühne die nötige Sicherheit gewahrt.

Weitere Infos zum Programm findet ihr unter www.shmf.de.