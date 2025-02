(Bild: Adobe Stock)

0

Schleswig-Holstein setzt ein starkes Zeichen in der Gründerszene und verzeichnet einen beeindruckenden Anstieg von 37 Prozent bei Startup-Neugründungen. Mit 74 neuen Startups im Jahr 2024 sichert sich das nördlichste Bundesland Deutschlands einen Platz auf dem Treppchen.

Anzeige

Ein frischer Wind in der Gründerszene

Schleswig-Holstein hat allen Grund zur Freude: Laut dem Next Generation Report 2024 des Startup-Verbandes und startupdetector zeigt sich das Land mit einem Zuwachs von 37 Prozent bei den Startup-Neugründungen. Von 54 neuen Startups im Jahr 2023 auf stolze 74 in 2024 – das ist eine Entwicklung, die sich sehen lassen kann! Damit belegt Schleswig-Holstein bundesweit den dritten Platz beim prozentualen Anstieg und reiht sich unter die Top-Gründungsstandorte Deutschlands ein.

Ein landesweiter Aufschwung

Auch wenn die Gründungslust bundesweit spürbar ist, sticht Schleswig-Holstein besonders hervor. Insgesamt wurden 2024 in ganz Deutschland 2.766 Startups gegründet – ein Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 bringt uns damit das zweitstärkste Gründungsjahr nach dem Rekordjahr 2021. Ein bemerkenswerter Erfolg, der trotz globaler Herausforderungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten zustande gekommen ist.

Stimmen aus der Szene

Dr. Anke Rasmus, die 1. Vorsitzende von StartUp SH e.V., zeigt sich begeistert: „Das ist eine beeindruckende Entwicklung für die schleswig-holsteinische Startup-Landschaft.“ Sie betont die Bedeutung der landesweiten Netzwerke wie StartUp SH, die den Austausch und die Zusammenarbeit fördern. Diese Netzwerke schaffen die Basis für langfristigen Erfolg und helfen, das Potenzial des Landes auszuschöpfen.

Herausforderung und Potenzial

Während sich das Gründungsgeschehen in Städten wie Berlin und Hamburg besonders stark zeigt, bleibt die Gründungsaktivität in ländlichen Regionen hinterher. Doch gerade hier spielen Netzwerke eine entscheidende Rolle, um Innovationen voranzutreiben und die Gründungskultur zu stärken. Dr. Rasmus ist optimistisch: „Schleswig-Holstein hat das Potenzial, auch in Zukunft einer der Top-Standorte für Startups zu bleiben.“

Die dynamische Entwicklung in Schleswig-Holstein zeigt, dass das Bundesland nicht nur maritime Schönheiten zu bieten hat, sondern auch ein echter Hotspot für innovative Geschäftsideen ist. Der vollständige Report mit allen Details ist über diesen Link einsehbar. Lass uns gespannt sein, welche frischen Ideen die Kieler Förde als nächstes erobern werden!